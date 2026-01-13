Να καταθέσει τον κατάλογο της μοριοδότησης για την παραχώρηση τουρκοκυπριακών κατοικιών ή επαγγελματικών υποστατικών ζήτησε από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, για σκοπούς διαφάνειας, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νίκος Κέττηρος σε δηλώσεις του.

Η διαδικασία παραχώρησης κατοικιών και επαγγελματικών υποστατικών από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, καθώς και η καθυστέρηση που παρατηρείται στις επιδοτήσεις καλλιέργειας τουρκοκυπριακής γης από γεωργούς μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, συζητήθηκαν την Τρίτη στην Επιτροπή.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Νίκος Κέττηρος, είπε ότι κάλεσαν στην Επιτροπή την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για να δουν πώς εφαρμόστηκε η νέα διαδικασία μοριοδότησης για την παραχώρηση των τουρκοκυπριακών κατοικιών ή των άλλων επαγγελματικών υποστατικών.

«Ζητήσαμε από τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας τις αμέσως επόμενες μέρες να καταθέσει στην Επιτροπή τον κατάλογο της μοριοδότησης, πώς έγινε δηλαδή η μοριοδότηση, ποιοι έλαβαν τις κατοικίες και με ποιον τρόπο έγινε η μοριοδότηση για να γνωρίζει ο κόσμος ποιοι πήραν τις κατοικίες και αυτοί που δεν έχουν επιλεχθεί να γνωρίζουν γιατί δεν έχουν επιλεχθεί», ανέφερε.

Η διαφάνεια, σημείωσε, «είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην εμπιστοσύνη του κόσμου και προς αυτό το σκοπό από την επόμενη δημοσίευση θα λαμβάνουν αύξων αριθμό οι αιτητές, ούτως ώστε να δημοσιεύονται και τα αποτελέσματα και να ξέρει ο καθένας πόση μοριοδότηση πήρε και ποιος είναι ο δικαιούχος που έλαβε περισσότερη μοριοδότηση».

Ο κ. Κέττηρος είπε ότι έχουν εντοπίσει κάποια ζητήματα που αφορούν κυρίως τα επαγγελματικά υποστατικά, που αφορούν τα ενοίκια και το ύψος των ενοικίων που επιβάλλονται.

«Δεν είμαστε υπέρ, δεν ήμασταν ποτέ υπέρ των πολύ χαμηλών ενοικίων τα οποία αδικούν άλλους εκτοπισμένους που έχουν άλλα επαγγελματικά υποστατικά. Όμως, την ίδια ώρα ήρθαν κοντά μας περιπτώσεις ενοικίων που από τα €20, που είναι όντως πολύ χαμηλό και πρέπει να αυξηθεί, εκτοξεύτηκαν στα €1.700, κάνοντας αυτές τις επιχειρήσεις μη βιώσιμες. Το επόμενο διάστημα θα δούμε αλλαγές», σημείωσε.

Σε ερώτηση αν δόθηκαν οικίες σε κάποιους με το μέσο, ο κ. Κέττηρος είπε πως όχι, είναι δίκαιη η διαδικασία.

«Ευτυχώς που ρωτάτε και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Δεν αφορούν προβλήματα μοριοδότησης. Σε ότι αφορά τη μοριοδότηση, έχουμε διαπιστώσει ότι καλώς έγινε η μοριοδότηση. Εμείς θέλουμε να υπάρξει και διαφάνεια, όχι για να γνωρίζουμε εμείς οι Βουλευτές, να γνωρίζουν οι αιτητές, ποιος, πόση μοριοδότηση πήρε και γιατί κάποιος άλλος έχει πάρει το σπίτι. Η διαφάνεια νομίζω ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε όλους μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε, επίσης, ότι είδαν και τη διαδικασία σε σχέση με τις επιδοτήσεις των γεωργικών κλήρων.

«Πρέπει να πω ότι ο Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) μας ενημέρωσε ότι έχουν καταβληθεί όλες οι επιδοτήσεις που έπρεπε να καταβληθούν στους γεωργούς που καλλιεργούν τουρκοκυπριακά τεμάχια», είπε.

Υπάρχει όμως, ανέφερε, «ένα ζήτημα σε ό, τι αφορά τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις γραπτές συμφωνίες που πρέπει πλέον να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΚΟΑΠ για να επιδοτούνται αυτές οι καλλιέργειες».

Ακόμη, πρόσθεσε, «παρά το γεγονός ότι έχουν πληρωθεί αυτές οι καλλιέργειες, δεν υπάρχει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για αυτό τον λόγο θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο αμέσως επόμενο διάστημα για να μην κινδυνεύσουν αγρότες να μην επιδοτούνται για καλλιέργειες τις οποίες καλλιεργούν στην πραγματικότητα».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, σε δηλώσεις του είπε ότι ένα από τα προβλήματα, τα οποία δημιουργήθηκαν είναι εκεί που παραχωρήθηκε μόνο γη και κάποιοι πρόσφυγες είτε για τεχνικά επαγγέλματα όπως είναι τα αλουμίνια, οι μηχανικοί και ούτω καθεξής, τους έδωσαν μόνο γη και σήμερα η Υπηρεσία πήγε και ζητά ένα ενοίκιο από τα €28, €1.700.

«Ξεχάσαμε όμως ότι το υποστατικό το έχτισε ο ίδιος και το ανήγειρε ο ίδιος, -άρα, είναι γη που του ενοικιάσαμε-, ή έχει άλλες περιπτώσεις που δώσαμε ένα παλιό υποστατικό το οποίο η αξία του ήταν μηδαμινή αλλά έγινε καφενείο στη Λεμεσό, μετά έγινε η Μαρίνα, αν θυμάστε στη Λεμεσό, αλλά εκείνος που το είχε ο γιος του πρόσφυγα ξόδεψε €400.000 και πήγαμε και του ζητάμε ενοίκιο €800, €1000», ανέφερε.

«Να του δώσουμε τις 400 αν θέλουμε και να του βάλουμε ένα κανονικό ενοίκιο, αλλά όταν του δίνεις μόνο ένα παλιό υποστατικό, πλήρωσε τεράστια ποσά για να το φέρει στην κατάσταση που είναι σήμερα δεν μπορείς να του ζητάς τέτοια ενοίκια εκτός αν του πληρώσουμε τα έξοδα του», είπε.

Άρα, σημείωσε ο κ. Κουλίας, «αυτά τα ζητήματα είναι πολύ καυτά και είναι αδιανόητα. Όταν πήγαν και του ζητούν τέτοια ενοίκια που πήρε τη γη μόνο και έκανε ολόκληρες εγκαταστάσεις μέσα και θέλει €1700 είναι αδιανόητο».

Επίσης, είπε ο Βουλευτής ΔΗΚΟ «βάλαμε όταν δικαιούται ένας πρόσφυγας να πουλήσει το κέντρο αναψυχής που έχει, αλλά το συμβόλαιο που μπορεί να κάνει είναι μόνο για 5 χρόνια, σίγουρα κάποιος δε θα παραδώσει τα εμπορικά λεφτά που προβλέπει να πάρει ένα κέντρο αναψυχής και να είναι για 5 χρόνια το συμβόλαιο του».

«Αυτό είναι μία άλλη αγκύλωση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, -θυμούμαι ότι αυτό έγινε και επί Προεδρίας του κ. Βασιλείου-, δώσαμε τουρκοκυπριακά σπίτια, τα οποία κατέρρεαν στην ουσία, να τα επιδιορθώσουν για να θεωρούνται ως παραθεριστικές κατοικίες, κατά κύριο λόγο έγινε στην Πάφο, κάποιοι εξ αυτών που είναι και πρόσφυγες, σε αυτά τα υποστατικά έβαλαν €150.000- €200.000, και σήμερα το αίτημα είναι να μπορούν να τα δώσουν αυτά τα σπίτια στα παιδιά τους», ανέφερε. «Όχι να τους τα μεταβιβάσουν, γιατί δεν μεταβιβάζεται, απλώς να έχουν δικαίωμα χρήσης τα παιδιά τους», εξήγησε.

«Αν θέλουμε να τα πάρουμε πίσω, να τους αποζημιώσουμε, και να τα πάρουμε πίσω, διότι πλήρωσε, διότι είναι κατοικήσιμα σπίτια σήμερα. Αν θέλει η Διαχείριση να τα πάρει ας τα πάρει αλλά πρέπει να πληρώσει για να τα πάρει», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν παρέχεται η ευχέρεια βάσει του νόμου στην υπηρεσία να διαπραγματευτεί για τα χρηματικά ποσά, ο κ. Κουλίας είπε ότι σίγουρα τους παρέχεται η ευχέρεια, είναι η κοινή λογική, δηλαδή αν του έδωσε μόνο τη γη, να του βάλει το ενοίκιο για τη γη όχι να του βάλει και για το υποστατικό το οποίο ανήγειρε ο πρόσφυγας.

ΚΥΠΕ