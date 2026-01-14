Ξεδίψασαν τη γη και έδωσαν νερό στα ποτάμια οι βροχές από το χαμηλό βαρομετρικό που επηρεάζει τις τελευταίες μέρες την Κύπρο. Σε μόλις ένα πενθήμερο έριξε το 43% του νερού που αναλογεί στον Ιανουάριο, ευεργετώντας με εισροές και τα φράγματα, τα ποσοστά των οποίων παραμένουν σε δραματικά επίπεδα μετά από παρατεταμένη ανομβρία.

Ιδιαίτερα ανησυχητική, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων, είναι η εικόνα του Κούρη, του μεγαλύτερου φράγματος στην Κύπρο, με χωρητικότητα τα 115 εκατ. κ.μ. νερού. Το εν λόγω φράγμα έχει σχεδόν αδειάσει έχοντας μόλις 10,9 εκατ. κ.μ., δηλαδή είναι στο 9,5% της χωρητικότητάς του, όταν ένα χρόνο πριν βρίσκονταν στο 22,1%. Μετά τις βροχές του τετραήμερου αποθηκεύτηκαν στο φράγμα 1.134 εκατ. κ.μ νερού.

Τα θλιβερά δεδομένα φανερώνονται στο σύνολο των φραγμάτων, η χωρητικότητα των οποίων ανέρχεται στα 290 εκατ. κυβικά μέτρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή διαθέτουν μόλις 29,6 εκατ. κ.μ. νερού., δηλαδή η πληρότητά τους ανέρχεται στο 10,2%, όταν πέρσι τέτοια εποχή ήταν στο 26,6%.

Στη χειρότερη θέση βρίσκεται το φράγμα στη Βυζακιά, το οποίο στην πραγματικότητα είναι άδειο (0,2%), όταν πέρσι τέτοια εποχή ήταν στο 3%. Εξίσου άσχημα είναι τα δεδομένα στα φράγματα Γερμασόγειας (1,2% από 27,7% πέρσι) και της Άχνας (1,8% από 24,8% πέρσι).

Αντιθέτως, σε καλύτερη κατάσταση ως προς τις αποθηκευμένες ποσότητες νερού είναι το φράγμα του Καλοπαναγιώτη (84,8% από 62,3% πέρσι). Σε κάπως καλύτερη κατάσταση, αλλά κάτω από το 50% της χωρητικότητάς τους, είναι ο Πωμός (37,6% από 28% πέρσι), της Αγίας Μαρίνας (37,6% από 37,9% πέρσι) και του Μαυροκόλυμπου (34,3% από 60,4% πέρσι).

Τα φράγματα του Νότιου Αγωγού (Κούρης, Καλαβασός, Λεύκαρα, Διπόταμος, Γερμασόγεια, Αρμίνου, Πολεμίδια και Άχνα) συνολικής χωρητικότητας 189,4 εκατ. κυβικά μέτρα νερού βρίσκονται στο 10,2%. Πέρσι ήταν στο 25,7% της χωρητικότητάς τους.

Τα φράγματα Πάφου (Ασπρόκρεμμος, Κανναβιού και Μαυροκόλυμπος) χωρητικότητας 71,7 εκατ. κυβικών μέτρων βρίσκονται στο 9,4%. Πέρσι ήταν στο 30,1% της χωρητικότητάς τους.

Τα φράγματα Χρυσοχούς (Ευρέτου, Αργάκα, Πωμός, Αγία Μαρίνα) χωρητικότητας 26,1 εκατ. κυβικών μέτρων, βρίσκονται στο 12,2%. Πέρσι ήταν στο 24,7%.

Τα φράγματα Λευκωσίας (Βυζακιά, Ξυλιάτος και Καλοπαναγιώτης) χωρητικότητας 3,4 εκατ. κυβικών μέτρων, βρίσκονται στο 10,2%. Πέρσι ήταν στο 26,6%.

Ο καλύτερος μήνας ο Ιανουάριος

Με διαφορά ως ο καλύτερος μήνας του φετινού υδρολογικού έτους αναδεικνύεται, με τα έως τώρα δεδομένα, ο Ιανουάριος.

Σύμφωνα με το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, τις πρώτες 13 μέρες του Ιανουαρίου η εισροή στα φράγματα ανήλθε στα 3.389 εκατ. κ.μ. νερού.

Ακολουθεί ο Δεκέμβριος με 1.903 εκατ. κ.μ., ο Νοέμβριος με 0,2 εκατ. κ.μ. και ο Οκτώβριος με 0,095 εκατ. κ.μ. νερού.