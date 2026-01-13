Μπορεί οι βροχές των τελευταίων εβδομάδων να ξεδίψασαν τη γη, να πότισαν τις φυτείες και να δημιούργησαν αισθήματα ευφορίας στους πολίτες που είχαν χρόνια να νοιώσουν, στον πλέον ευαίσθητο υδρολογικό τομέα όμως, στα φράγματα, η κατάσταση είναι πέραν και από αποκαρδιωτική.

Μια ματιά στο σημερινό δελτίο πληρότητας φραγμάτων του Τμήματος Υδάτων, είναι χαρακτηριστική: Στο μεγαλύτερο φράγμα της επαρχίας Πάφου και δεύτερο μεγαλύτερο παγκυπρίως η βροχόπτωση εβδομάδων ολόκληρων, πέρασε και δεν ακούμπησε. Πληρότητα σήμερα μόλις στο 8,2% έναντι 28,9% την αντίστοιχη περυσινή ημέρα.

Στο φράγμα Κανναβιού έχουμε σήμερα πληρότητα 9,9% έναντι 29,9% πέρυσι και στον Μαυροκόλυμπο σήμερα υπάρχει πληρότητα 34,3% έναντι 60,4% την ίδια μέρα πέρυσι.

Στα φράγματα του διαμερίσματος Χρυσοχούς, τα πράγματα είναι στον ίδιο παρονομαστή. Στην Ευρέτου τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 11,3% και 24,4%, στο φράγμα Αργάκας είναι σήμερα αποθηκευμένο νερό της τάξης του 6,1% της χωρητικότητας έναντι 26,4% την περασμένη χρονιά την ίδια μέρα, στο φράγμα Αγίας Μαρίνας παρατηρείται μια ισότητα με 36,7% σήμερα έναντι 36,9% πέρυσι και μόνο στο φράγμα Πωμού έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό φέτος ( 37,6% έναντι 28%), γεγονός προφανώς που έχει να κάνει με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην άρδευση.

Μόνη ελπίδα πλέον, τα χιόνια που στρώνουν για τα καλά πια στο Τρόοδος.