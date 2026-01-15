Μείωση κατά 28% σημειώθηκε στις νέες αιτήσεις ασύλου διεθνούς προστασίας, παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ δέχθηκαν συνολικά 62.010 αιτήσεις ασύλου από άτομα προερχόμενα από χώρες εκτός της Ένωσης, σε σύγκριση με 86.470 άτομα τον Οκτώβριο του 2024 και 58.495 τον Σεπτέμβριο του 2025 (αύξηση 6%).

Τον Οκτώβριο του 2025 καταγράφηκαν 13,8 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά ανά εκατό χιλιάδες κατοίκους στην ΕΕ. Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε κράτους της ΕΕ (01/01/2025), τα υψηλότερα ποσοστά αιτούντων καταγράφηκαν στην Ελλάδα (58,1), ακολουθούμενη από την Κύπρο (33,9) και την Ισπανία (26,3).

Τα κράτη προέλευσης

Σε επίπεδο ΕΕ κατά τον Οκτώβριο του 2025, οι Βενεζουελάνοι αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη ομάδα ατόμων που ζήτησαν άσυλο (8.140 αιτούντες για πρώτη φορά), ακολουθούμενοι από τους Αφγανούς (5.920), τους Μπαγκλαντεσιανούς (3.400) και τους Σύρους (2.915).

Παράλληλα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία δέχθηκαν το 74% των αιτούντων για πρώτη φορά. Πιο συγκεκριμένα, η Ισπανία δέχθηκε σε απόλυτους αριθμούς 12.885 αιτήσεις, η Ιταλία 12.650, η Γαλλία 11.245 και η Γερμανία 8.815.

1.710 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, συνολικά 1.710 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση ασύλου στην ΕΕ. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί ασυνόδευτων ανηλίκων προέρχονταν από τη Σομαλία (245), την Αίγυπτο (215), την Ερυθραία (200), το Αφγανιστάν (190) και τη Βενεζουέλα (180).

Οι χώρες της ΕΕ που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου από ασυνόδευτους ανηλίκους ήταν η Ολλανδία (350), η Ελλάδα (325), η Γερμανία (245) και η Ισπανία (215).

ΚΥΠΕ