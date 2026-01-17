Στο ψυγείο μπαίνει η Κύπρος καθώς αναμένεται βουτιά του υδράργυρου και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Παράλληλα, θα σημειώνονται βροχές και καταιγίδες, ενώ προβλέπονται και ριπές ανέμων. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει πρόσκαιρα ασθενής χαμηλή πίεση, ενώ αναμένεται από την Κυριακή και μετά ψυχρή αέρια μάζα.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως μετά το μεσημέρι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ τοπικά θα σχηματιστεί παγετός στα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές, οι οποίες προοδευτικά θα περιορίζονται σε περιοχές στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται χιονόπτωση. Το νησί θα επηρεάζεται από ένα βορειοανατολικό ενισχυμένο πεδίο ανέμων.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος αλλά και ψυχρός και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά, τα δυτικά αλλά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους. Στα ψηλότερα ορεινά και το απόγευμα τοπικά στα χαμηλότερα ορεινά, αναμένεται χιονόπτωση. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ψυχρός.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση και την Τρίτη μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 26 εκατοστά.