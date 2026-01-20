Έντονη δυσφορία, καταγγελίες για εξαπάτηση ξένων επενδυτών και προειδοποιήσεις για νομικές περιπέτειες εκατομμυρίων με φόντο το δημόσιο συμφέρον, συνέθεσαν το σκηνικό στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πολυετής καθυστέρηση στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στο παραλιακό μέτωπο Σωτήρας και Λιοπετρίου, με τους εμπλεκόμενους φορείς να ζητούν επιτακτικά πολιτική βούληση για άρση του αδιεξόδου.



Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Μαρίνας Αγίας Νάπας, Σταύρος Καραμοντάνης, ο οποίος έκανε λόγο για εμπαιγμό των επενδυτών. Με μια επένδυση που ήδη αγγίζει τα €340 εκατ., ο κ. Καραμοντάνης κατήγγειλε ότι το Δίκτυο Natura 2000 δεν περιλαμβανόταν στους αρχικούς όρους της προσφοράς, γεγονός που άλλαξε άρδην τα δεδομένα.



«Ντρέπομαι ως Κύπριος φορολογούμενος να βλέπω τον Αιγύπτιο επενδυτή απέναντί μου. Τον έχουμε ξεγελάσει. Άλλα του είπαμε και άλλα κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ερώτημα αν υπάρχει τελικά πολιτική βούληση για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Τουρισμού 2030 ή αν «θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις πάπιες».



Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο Παντελής Τσολάκης εκ μέρους της ανάπτυξης Sun City, σημειώνοντας πως στις 15 Ιανουαρίου 2025 το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την ανάκληση της υπουργικής απόφασης για το έργο. Παρά τη δικαίωση, είπε, το Υπουργείο Εσωτερικών αρνείται να συμμορφωθεί, με την εταιρεία να προειδοποιεί για τεράστιες ζημιές που αγγιζουν τα €4 εκατ. ετησίως μόνο για τη διαχείριση και κίνδυνο για το δημόσιο λόγω αποζημιώσεων.



Σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που επικαλέστηκε ο κ. Τσολάκης, η ανάπτυξη σε ύψος κρίνεται περιβαλλοντικά προτιμητέα καθώς απαιτεί λιγότερη σφράγιση εδάφους. Πρόσθεσε πως το ύψος δεν επηρεάζει το προστατευόμενο είδος βραχοπλουμίδι, που αποτελεί το κύριο περιβαλλοντικό εμπόδιο.



Από πλευράς κυβερνητικών τμημάτων, δόθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υπό την πίεση των βουλευτών. Ο γενικός διευθυντής Περιβάλλοντος, Κώστας Κωνσταντίνου, και η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, δεσμεύτηκαν πως η γνωμοδότηση θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.



Από πλευράς Τμήματος Πολεοδομίας αναφέρθηκε πως η εξέταση των ενστάσεων για το Τοπικό Σχέδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές Μαρτίου, με στόχο η τελική πρόταση να φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός του ίδιου μήνα.



Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, υπήρξε καταπέλτης, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα θεσμικό και όχι τεχνικό. «Αν θέλουν, ας βγάλουν τις μπουλντόζες να τα κατεδαφίσουν όλα και να διώξουν τους επενδυτές», δήλωσε ειρωνικά, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει επιτέλους αποφάσεις στη βάση της διαφάνειας και της νομιμότητας, μακριά από ανορθόδοξες μεθόδους.

