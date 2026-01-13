Σε πολιτικό επίπεδο μεταφέρεται πλέον η σύγκρουση για την τουριστική ανάπτυξη στο παραλιακό μέτωπο Σωτήρας και Λιοπετρίου. Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση, αποφάσισε να καλέσει την ερχόμενη Τρίτη τους Υπουργούς Γεωργίας και Εσωτερικών, απαιτώντας καθαρές πολιτικές αποφάσεις για ένα ζήτημα που χρονίζει στα γρανάζια της κρατικής μηχανής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το σπάνιο πουλί βραχοπλουμίδι, το οποίο αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την έκδοση περιβαλλοντικών αδειών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, έκανε λόγο για «μορφή μειοδοσίας» σε βάρος των συμφερόντων της χώρας, στηλιτεύοντας την ευθυνοφοβία του κράτους. Η Επιτροπή ζήτησε επιτακτικά από το Τμήμα Περιβάλλοντος να καταθέσει εντός μιας εβδομάδας συγκεκριμένο οδικό χάρτη με ημερομηνίες και αποφάσεις. «Έχουμε ξενοδοχεία που έχουν καταντήσει περιστεριώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηγιάννης, τονίζοντας πως η κατάσταση έφτασε στο μηδέν.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Περιβάλλοντος, Έλενα Στυλιανοπούλου, εκπροσωπώντας την Υπουργό Γεωργίας, διαβεβαίωσε πως η εξέταση των γνωματεύσεων θα ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα», σημειώνοντας πως το Τμήμα εξετάζει ήδη τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις συσσωρευτικές επιπτώσεις στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών ο λειτουργός Πολεοδομίας Υπουργείο Εσωτερικών Στέφανος Γεωργιάδης ανέφερε ότι «αναμένουμε τη γνωμάτευση εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος». Πρόσθεσε πως το Υπουργείο ως θέση πολιτικής στηρίζει την ανάπτυξη και ειδικότερα την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή.

Οι εκπρόσωποι της περιοχής εμφανίστηκαν απογοητευμένοι και οργισμένοι για την άνιση μεταχείριση της επαρχίας Αμμοχώστου. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου υπογράμμισε πως η συζήτηση για το τοπικό σχέδιο κρατά από το 2004. Κατήγγειλε πως το 85% της επαρχίας είναι κατεχόμενο και το υπόλοιπο εγκλωβίζεται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς, την ώρα που άλλες επαρχίες γεμίζουν πύργους χωρίς σεβασμό.

Ο αντιδήμαρχος Σωτήρας Αντώνης Κουμής εξέφρασε την πλήρη απογοήτευσή του, δηλώνοντας πως οι κρατικές υπηρεσίες μηδενίζουν την κοινότητα, μπλοκάροντας αναπτύξεις στην Αγία Θέκλα εδώ και 9 χρόνια.

Ο αντιδήμαρχος Λιοπετρίου Μάρκος Κουμή έκανε λόγο για καθήλωση της επαρχίας που προσφέρει τα μέγιστα στο ΑΕΠ, τονίζοντας πως η μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου παραγκωνίζεται.

O αντιδήμαρχος Αγίας Νάπας Αντώνης Χρίστου, επεσήμανε την αντίφαση της ανεπτυγμένης Μαρίνας δίπλα σε εγκαταλελειμμένα έργα όπως το Sun City, ζητώντας αναπτύξεις άνω των 3 ορόφων.

Η διευθύντρια του ΕΒΕ Αμμοχώστου Έλενα Μιχαηλίδου χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την καθυστέρηση, τονίζοντας πως η Αμμόχωστος είναι η μόνη επαρχία που παραμένει στο περιθώριο.

Εκ μέρους του ΕΤΕΚ ο Άλκης Δίκαιος χαρακτήρισε «άκρως προβληματική» την κατάσταση, επισημαίνοντας την έλλειψη υποδομών (πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι) και τα εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία.

Ο βουλευτής ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου κατέθεσε μια εναλλακτική προσέγγιση: Αντί για χαμηλά κτίρια που δημιουργούν «σινικό τείχος» εμποδίζοντας τα πουλιά, να επιτραπεί μεγαλύτερο ύψος με ενδιάμεσους διαδρόμους προσπέρασης, όπως έγινε σε παρόμοια περίπτωση στην Αγία Νάπα.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν οι κανόνες εφαρμόζονται το ίδιο για όλους, αφήνοντας αιχμές για επιλεκτική ευαισθησία: «Όταν είναι για τα συμφέροντα της Αρχιεπισκοπής ή της Μαρίνας, το πουλί περνάει… εμάς μας έπιασαν στο μαϊτάπι».