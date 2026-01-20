Αν και μετά την σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αστικών Ταξί δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου, οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί θα κατέλθουν σε επ’ αόριστον απεργία από τις 27 Ιανουαρίου.

Αυτό διαμήνυσαν οι οδηγοί ταξί της Πάφου που μετείχαν στην σημερινή κινητοποίηση με χώρο συγκέντρωσης το αεροδρόμιο Πάφου. Οι οδηγοί επεσήμαναν ότι κυριότερο πρόβλημα, που πλέον απειλεί άμεσα την βιωσιμότητα του επαγγέλματος τους, είναι η πειρατία. Η παράνομη μεταφορά επιβατών έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, τόνισαν, και σήμερα το φαινόμενο έχει κυριολεκτικά γιγαντωθεί, ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν σποραδικό στην Πάφο και ευρύτερα στο νησί.

Οι απεργούντες οδηγοί ταξί κάνουν επίσης λόγο για παραβιάσεις των εδρών, οι οποίες, επίσης πλήττουν τους νόμιμους επαγγελματίες, όπως αναφέρουν.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο Πάφου επεσήμαναν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κοινά με τους συναδέλφους τους στο αεροδρόμιο Λάρνακας και κατάγγειλαν ότι και υπεραστικά ταξί δραστηριοποιούνται παράνομα σε αστικές διαδρομές εντός των πόλεων, όπως επίσης και αγροτικά ταξί, μεγεθύνοντας το πρόβλημα που ήδη δημιουργούν οι πειρατές στον κλάδο. Συνεπεία αυτού του πολέμου που δέχονται, όπως ανέφεραν, είναι το ολοένα και συχνότερο φαινόμενο να αναγκάζονται να αναμένουν μέχρι και ένα ολόκληρο 24ωρο για να παραλάβουν πελάτη.

Οι οδηγοί ταξί στο αεροδρόμιο Πάφου κάλεσαν επίσης το Υπουργείο Μεταφορών να τηρήσει τις δεσμεύσεις του κ. Βαφεάδη προ μερικών μηνών κατά την επιτόπια επίσκεψη του, όπως γίνουν διευκολύνσεις στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί που σταθμεύουν στο αεροδρόμιο Πάφου για την παραλαβή πελατών.