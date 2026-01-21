Με έντονες τοποθετήσεις, ερωτήματα για την κουλτούρα της κοινωνίας μας, αλλά και λεπτομέρειες για τις πειθαρχικές διώξεις των εμπλεκομένων, συζητήθηκε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος το περιστατικό κακοποίησης κουφαριού θαλάσσιας χελώνας σε παραλία της Χλώρακας. Το βίντεο, που δείχνει τέσσερις εργάτες να κλωτσούν και να παίζουν με το νεκρό ζώο, προκάλεσε την παρέμβαση βουλευτών όλων των κομμάτων, αναδεικνύοντας ένα ευρύτερο πρόβλημα παιδείας και αστυνόμευσης.

Ο κοινοτάρχης Χλώρακας, Νικόλας Λιασίδης, προέβη σε αναλυτική ενημέρωση για το ιστορικό του συμβάντος, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη. Όπως αποκάλυψε, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι είναι υπάλληλοι του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Πάφου, εκ των οποίων οι τρεις είχαν προσληφθεί μόλις πριν από επτά μήνες.

Αναφορικά με τις κυρώσεις, ο κ. Λιασίδης ήταν σαφής: Το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου αποφάσισε τον διορισμό δύο ερευνώντων λειτουργών για την διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για την υπόθεση της νεκρής χελώνας που εντοπίστηκε σε παραλία της Χλώρακας για να εξετάσουν την ανάρμοστη συμπεριφορά των υπαλλήλων.

Το φάσμα των ποινών ανέλυσε ο κ. Λιασίδης και αναφερόμενος στον πειθαρχικό κώδικα, είπε ότι οι ποινές ξεκινούν από απλή επίπληξη και φτάνουν μέχρι την οριστική απόλυση. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως σε περίπτωση που ωρομίσθιος βρεθεί ένοχος πειθαρχικού παραπτώματος μπορεί να επιβληθεί σ’ αυτόν μια από τις πιο κάτω ποινές: α) επίπληξη, β) αυστηρή επίπληξη, γ) μη παραχώρηση ετήσιας προσαύξησης, δ) υποβιβασμός στη μισθοδοτική κλίμακα, ε) πειθαρχική μετάθεση/ μετακίνηση, στ) απόλυση.

Η Αστυνομία, σημείωσε, μετά από καταγγελία αυστριακής τουρίστριας, ολοκλήρωσε τις εξετάσεις και ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία με την κατηγορία της «κοινής οχληρίας». «Οι νεαροί εργάτες διακωμωδούσαν τη μεταφορά της χελώνας. Αντί να χρησιμοποιήσουν τον ενδεδειγμένο εξοπλισμό, την έριχναν και την κλωτσούσαν. Ως Συμβούλιο, ορίσαμε νομικό σύμβουλο και αναμένουμε την τελική πρόταση για τις ποινές εντός της εβδομάδας», δήλωσε ο κ. Λιασίδης.

Ο κοινοτάρχης Χλώρακας ανέφερε ότι είναι συχνό φαινόμενο να εντοπίζονται νεκρές χελώνες στην παραλία, τονίζοντας πως ακόμα και σήμερα ξεβράστηκε μία στις ακτές και ακολουθήθηκε η διαδικασία. Εξήγησε πως ενημερώνεται το Τμήμα Αλιείας. Σε περίπτωση τραυματισμού, αναμένεται εμπειρογνώμονας του αρμόδιου Τμήματος, ενώ όταν εντοπίζεται νεκρή οδηγείται σε αποθήκη του Συμβουλίου και ακολούθως γίνεται ταφή. Εξήγησε ότι στο περιστατικό της 12ης Ιανουαρίου πήγε για περισυλλογή, μετά από ενημέρωση του επιστάτη, συνεργείο του Πρασίνου που δεν γνώριζε τη διαδικασία μεταφοράς, ενώ είχαν μόνο μία σακούλα, αντί γάντια για να τη μεταφέρουν σε 20 μέτρα απόσταση.

Η νεκροψία και το νομοθετικό κενό

Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι η χελώνα ήταν ζωντανή κατά την κακοποίηση, η λειτουργός του Τμήματος Αλιείας, Μελίνα Μάρκου, και ο κοινοτάρχης επιβεβαίωσαν ότι, σύμφωνα με την κτηνιατρική νεκροψία, το ζώο ήταν νεκρό για τουλάχιστον 48 ώρες, έφερε αιματώματα και ήταν σε κατάσταση αποσύνθεσης (πρησμένη, χωρίς μάτια).

Ωστόσο, η κ. Μάρκου παραδέχθηκε ότι υπάρχει κενό στη νομοθεσία, καθώς οι υφιστάμενοι κανονισμοί επικεντρώνονται στην προστασία των ζωντανών χελωνών, αφήνοντας γκρίζες ζώνες για τη μεταχείριση των νεκρών ζώων.

Ζήτημα κουλτούρας και παιδείας

Οι βουλευτές τοποθετήθηκαν με σκεπτικισμό για το αν η αύξηση των ποινών αρκεί: Η Μαρίνα Νικολάου τόνισε ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, παραπέμποντας σε πυροβολισμούς αδέσποτων.

Η Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν και η Σάβια Ορφανίδου εστίασαν στην έλλειψη κουλτούρας και στον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Ο Λίνος Παπαγιάννης χαρακτήρισε «άρρωστη» τη συμπεριφορά των τεσσάρων, ενώ ο Χρίστος Ορφανίδης ζήτησε εξηγήσεις για τις οδηγίες που είχαν οι υπάλληλοι.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, καυτηρίασε το γεγονός ότι πολλοί άλλοι διαφημίζουν την πράξη τους στο διαδίκτυο και προανήγγειλε τροπολογίες για αυστηροποίηση του πλαισίου δίωξης.

Η πρόεδρος της Φωνής για τα Ζώα της Κύπρου, Μαίρη Αναστάση, και ο εκπρόσωπος της Terra Cypria, Κλείτος Παπαστυλιανού, επεσήμαναν ότι το πρόβλημα είναι συστημικό, αναφέροντας παραδείγματα από κρεμασμένες αλεπούδες μέχρι παρενόχληση χελωνών από τουριστικές βάρκες.

Παράλληλα, καταγγέλθηκε η αδράνεια της Αστυνομίας Ζώων στις περισσότερες επαρχίες πλην της Λεμεσού.