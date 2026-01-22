Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία στη Λεμεσό, η οποία κόστισε τη ζωή σε σκύλο ενώ προκάλεσε και ζημίες.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 15:04 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε ηλεκτρική εγκατάσταση οικίας στον Άγιο Τύχωνα Λεμεσού μετά από πρόβλημα σε ηλεκτρικό πάνελ των σωμάτων θέρμανσης της οικίας εντός της κουζίνας.
Από την πυρκαγιά, η οποία αυτοσβέστηκε, έπαθαν εκτεταμένες ζημίες οι πάγκοι της κουζίνας ενώ βρέθηκε και ο σκύλος της οικίας νεκρός.
Από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε ολόκληρη η βαφή της οικίας στον πρώτο όροφο καθώς επίσης και στο ισόγειο.
Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν 1 πυροσβεστικό όχημα.
Η αιτία της φωτιά έγκειται σε ηλεκτρικό πρόβλημα.