Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία στη Λεμεσό, η οποία κόστισε τη ζωή σε σκύλο ενώ προκάλεσε και ζημίες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στις 15:04 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε ηλεκτρική εγκατάσταση οικίας στον Άγιο Τύχωνα Λεμεσού μετά από πρόβλημα σε ηλεκτρικό πάνελ των σωμάτων θέρμανσης της οικίας εντός της κουζίνας.

Από την πυρκαγιά, η οποία αυτοσβέστηκε, έπαθαν εκτεταμένες ζημίες οι πάγκοι της κουζίνας ενώ βρέθηκε και ο σκύλος της οικίας νεκρός.

Από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε ολόκληρη η βαφή της οικίας στον πρώτο όροφο καθώς επίσης και στο ισόγειο.

Για την κατάσβεση ανταποκρίθηκαν 1 πυροσβεστικό όχημα.

Η αιτία της φωτιά έγκειται σε ηλεκτρικό πρόβλημα.