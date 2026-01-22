Πυρκαγιά ξέσπασε σε οικία στην Πάφο λόγω της καπνοδόχου του τζακιού, με τους ενοίκους της βγαίνουν έξω για να σωθούν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, στις 3:00 έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε ξύλινη οροφή διώροφης οικίας στην Κοινότητα Κονιά της επαρχίας Πάφου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκάλεσε ζημιές στη σοφίτα, έγινε χρήση από τα μέλη μας σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών. Οι ένοικοι της οικίας βγήκαν από αυτή με ασφάλεια.

Τα αιτία της πυρκαγιάς αποδίδονται στην καπνοδόχο του τζακιού.