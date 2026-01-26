Σε 14 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε την περασμένη Παρασκευή από το μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου, 29χρονος από τη Βουλγαρία, για τις φρικτές πράξεις του εναντίον δυο νεαρών γυναικών. Βίασε την μια γυναίκα δυο φορές ενώ επιτέθηκε άσεμνα στην άλλη και στο Δικαστήριο επικαλέστηκε το γεγονός ότι είναι χρήστης ναρκωτικών από τα 14 του χρόνια.

Το Δικαστήριο σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία αφού ανέλυσε από τη μια τις προσωπικές του περιστάσεις, ότι είναι πατέρας δυο ανήλικων παιδιών και από την άλλη τα όσα αποτρόπαια παραδέχθηκε, αποφάσισε να τον στείλει στις Κεντρικές για συνολικά 14 χρόνια, τονίζοντας ότι οι ποινές για τέτοιους είδους εγκλήματα πρέπει να είναι παραδειγματικές.

Ο κατηγορούμενος, 27 ετών τότε, είχε καταφέρει να εισέλθει μέσω του φωταγωγού στο διαμέρισμα των δύο αλλοδαπών γυναικών που είχαν έρθει στην Κύπρο και εργάζονταν σε ξενοδοχειακή μονάδα, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στις 14/9/2023. Η μια νεαρή ξύπνησε και του ζήτησε να φύγει, πράγμα που έπραξε. Τα ξημερώματα της επομένης, επέστρεψε και αφού κατάφερε να εισέλθει ξανά στο διαμέρισμα τους, τους ζήτησε να μην ανάψουν το φως και να κάνουν ησυχία. Στην συνέχεια τους ανέφερε ότι ήθελε να κάνει σεξ μαζί τους. Ο κατηγορούμενος προχώρησε προς το μέρος της μιας γυναίκας και παρά το γεγονός ότι του ζήτησε επανειλημμένα να φύγει από το διαμέρισμα τους και ότι δεν ήθελε να κάνει σεξ μαζί του, ούτε ήθελε να την αγγίζει και ότι τον φοβόταν, αυτός επέμενε. Ο κατηγορούμενος, παρά το γεγονός ότι η γυναίκα αντιστάθηκε και προσπάθησε να τον απωθήσει σπρώχνοντας τον μακριά, την ξάπλωσε στο κρεβάτι και ταυτόχρονα επιτέθηκε άσεμνα στη συγκάτοικό της, χωρίς την θέλησή της, η οποία επίσης βρισκόταν στο κρεβάτι.

Στη συνέχεια βίασε δυο φορές την μια γυναίκα ενώ η άλλη κοπέλα είχε καταφέρει να ενεργοποιήσει το τηλέφωνο της και να ηχογραφήσει ηχητικά το όλο συμβάν χωρίς ο κατηγορούμενος να το αντιληφθεί. Οι δύο παραπονούμενες δεν φώναξαν σε βοήθεια κατά τον χρόνο που ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο διαμέρισμα τους, φοβούμενες ότι μπορούσε να τις βλάψει και να τους κάνει περαιτέρω κακό, αφού τους φάνηκε ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Την ίδια ημέρα προέβησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία ενώ ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης και το γενετικό υλικό που του λήφθηκε ταυτίστηκε με DNA που βρέθηκε σε τεκμήρια στο διαμέρισμα των δύο γυναικών. Συνελήφθη πέντε μήνες αργότερα στις Κεντρικές Φυλακές όπου βρισκόταν υπόδικος στα πλαίσια άλλης υπόθεσης.

Ο 29χρονος παραδέχθηκε και κατηγορίες που αφορούσαν άλλη υπόθεση για διάρρηξη οικίας και κλοπής τηλεφώνου και χρυσαφικών. Ο κατηγορούμενος κατάφερε να τρυπώσει στην οικία γυναίκας στην Πάφο ενώ αυτή κοιμόταν και να κλέψει τα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν. Κατά τη διάρρηξη της οικίας ο κατηγορούμενος είχε ξεχάσει τα παπούτσια του.

Σύμφωνα με το Κακουργιοδικείο, μετριαστικά προς τον κατηγορούμενο συνυπολογίστηκε το γεγονός ότι διέπραξε τα αδικήματα σε χρόνο που τελούσε υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. «Υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης αναγνωρίζουμε ότι η χρήση ναρκωτικών άμβλυνε την κρίση του κατηγορούμενου και μείωσε τον αυτοέλεγχο, στοιχείο το οποίο προσμετρούμε προς όφελός του», σημειώνουν οι τρεις δικαστές. Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Ευημερίας, αυτός από την ηλικία των 14 ετών άρχισε την περιστασιακή χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ με την μετοίκηση του στην Κύπρο δοκίμασε και σκληρά ναρκωτικά.