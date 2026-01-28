Σφραγίστηκε από το Εφετείο η καταδίκη 48χρονου για φρικτό θανατηφόρο στην Πάφο το 2021 με θύμα 60χρονη. Η άτυχη γυναίκα χτυπήθηκε αρχικά από διερχόμενο όχημα την ώρα που διασταύρωνε τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει στην άσφαλτο, για να έρθει ο κατηγορούμενος να την τραυματίσει θανάσιμα και να την εγκαταλείψει, νομίζοντας ότι ήταν σκουπίδια.

Το Κακουργιοδικείο στην Πάφο του είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης έξι χρόνων, με τον καταδικασθέντα να ασκεί έφεση κατά της καταδίκης αλλά και της ποινής. Το Εφετείο απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης κρίνοντας ότι «δεν υπάρχει οτιδήποτε ενώπιόν μας το οποίο να καθιστά την επιβληθείσα ποινή έκδηλα υπερβολική και εκτός των επιτρεπτών πλαισίων. Αντιθέτως, θα χαρακτηρίζαμε την επιβληθείσα ποινή δίκαιη και ανάλογη των περιστάσεων της υπόθεσης».

Το θανατηφόρο συνέβη στις 19 Δεκεμβρίου 2021 στην Πάφο, με θύμα την Ανδρούλα Παπαχριστοφόρου. Το θανατηφόρο καταγράφηκε από τις κάμερες περιπτέρου και ο κατηγορούμενος, 44 ετών τότε, αντιμετώπισε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, και την κατηγορία της εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος χωρίς παροχή βοήθειας. Τις κατηγορίες αυτές, ο εφεσείων δεν παραδέχτηκε. Παραδέχτηκε, όμως, άλλες τέσσερις κατηγορίες που αφορούσαν οδήγηση χωρίς ισχύουσα άδεια οδήγησης, χωρίς πιστοποιητικό ασφάλισης και άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και ενώ το όχημα ήταν σε κατάσταση που ενδέχετο να προκαλέσει κίνδυνο σε άλλο πρόσωπο.

Οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου, όπως τις κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα, σοκάρουν. Αναφέρεται στην απόφαση ότι η θανούσα έχοντας στο κεφάλι της ένα μαύρο σακάκι το οποίο κρατούσε με τα χέρια της, προσπάθησε να διασταυρώσει τον δρόμο. Στην προσπάθειά της αυτή, χτυπήθηκε από άγνωστο όχημα και έπεσε στο έδαφος. Ενώ βρισκόταν καθήμενη προσπαθώντας να μετακινηθεί από τον δρόμο, αντιλήφθηκε άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν, σήκωσε το χέρι της κάνοντας κινήσεις και το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγείτο από τον εφεσείοντα, την χτύπησε και την παρέσυρε κάποια απόσταση πιο κάτω.

Ο εφεσείων σταμάτησε το αυτοκίνητο, κατέβηκε, εισήλθε στο προαύλιο του περιπτέρου όπου υπήρχαν άτομα τα οποία κρατούσαν το κεφάλι τους, συνομίλησε με κάποιον από αυτούς, επέστρεψε στο αυτοκίνητό του και εισήλθε σε αυτό. Στη συνέχεια προσπάθησε να κινηθεί με πρόσθια ταχύτητα, κινήθηκε με όπισθεν, οπόταν και απεγκλωβίστηκε το θύμα, αποσυνδέθηκε ο προφυλακτήρας του αυτοκινήτου και οδηγώντας προσπέρασε το θύμα και έφυγε από τη σκηνή. Αναφέρεται, επίσης, ότι κατά την πρώτη σύγκρουση του οχήματος του εφεσείοντα με το θύμα αλλά και όταν κινήθηκε με όπισθεν ταχύτητα και το θύμα απεγκλωβίστηκε και φάνηκε να κείτεται στον δρόμο, βρισκόταν εντός της εμβέλειας των φώτων του οχήματος του εφεσείοντα.

Αυτός στη δίκη είχε υποστηρίξει ότι είχε δει κάτι στον δρόμο αλλά πίστεψε ότι ήταν σκουπίδια. Ωστόσο το Κακουργιοδικείο τον κατακεραύνωσε λέγοντας ότι θα έπρεπε να κοίταζε να δει τι ήταν αυτό το κάτι, αντί να φύγει. Όπως καταγράφεται στην απόφαση, αν το θύμα δεν το χτυπούσε ο κατηγορούμενος θα ζούσε, γιατί το πρώτο χτύπημα δεν ήταν θανατηφόρο, αφού μόνο το καθρεφτάκι την είχε βρει.