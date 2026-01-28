Οι Κλάδοι Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας, Ειδικών Ψυχολόγων και Εργοθεραπευτών της ΠΑΣΥΔΥ, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, «έχουν ήδη παρέλθει πέραν των 24 ωρών από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Υγείας για το σοβαρότατο ζήτημα που προέκυψε από τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης των κτιρίων του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων αναφορικά με το σχέδιο δράσης που έχει αποφασιστεί».

Αντί επίσημης ενημέρωσης, τονίζουν, «γινόμαστε αποδέκτες διαφόρων φημολογιών, οι οποίες δυστυχώς επιτείνουν την ανασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών».

«Απαιτούμε την άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Τονίζουμε τέλος ότι, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε λύση που: