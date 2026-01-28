Οι Κλάδοι Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας, Ειδικών Ψυχολόγων και Εργοθεραπευτών της ΠΑΣΥΔΥ, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, «έχουν ήδη παρέλθει πέραν των 24 ωρών από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Υγείας για το σοβαρότατο ζήτημα που προέκυψε από τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης των κτιρίων του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, χωρίς να έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων αναφορικά με το σχέδιο δράσης που έχει αποφασιστεί».
Αντί επίσημης ενημέρωσης, τονίζουν, «γινόμαστε αποδέκτες διαφόρων φημολογιών, οι οποίες δυστυχώς επιτείνουν την ανασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και των ασθενών».
«Απαιτούμε την άμεση και υπεύθυνη ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων.
Τονίζουμε τέλος ότι, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε λύση που:
- θα μειώνει την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας,
- θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών,
- θα οδηγεί τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε πρακτικές και συνθήκες νοσηλείας τριτοκοσμικών χωρών
- δεν θα έχει ως βασικό και αδιαπραγμάτευτο συστατικό της, την άμεση έναρξη των διαδικασιών για ολοκλήρωση όλων των εναπομεινάντων φάσεων οικοδόμησης του Νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας ή
- δεν θα έχει ως προτεραιότητα της των σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των ψυχικά πασχόντων ληπτών υπηρεσιών, πέραν των νοσηλευόμενων στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, για ισότιμη μεταχείριση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις αναγκαίες για αυτούς υπηρεσίες».