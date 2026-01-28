Ενόψει των εορτασμών της Αποκριάς, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνίας Θεοδοσίου, απευθύνει σύσταση προς το κοινό για υπεύθυνη και συνετή χρήση αποκριάτικων προϊόντων, όπως σπρέι αφρού, σερπαντίνες, κομφετί κ.ά., με στόχο την ασφάλεια των πολιτών, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της καθαριότητας των δημόσιων χώρων.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι, τα αποκριάτικα αυτά προϊόντα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και φέρουν σήμανση κινδύνου/προφύλαξης στις συσκευασίες, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά και να τηρούνται αυστηρά, ιδιαίτερα από τους ενήλικες που τα προμηθεύονται ή επιτρέπουν τη χρήση τους από παιδιά.

Η μη ορθή και ανεύθυνη χρήση τέτοιων προϊόντων δύναται να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, κυρίως σε συνθήκες μαζικών εκδηλώσεων, καθώς ορισμένα περιέχουν χημικές ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμούς στα μάτια, στο δέρμα και στο αναπνευστικό σύστημα, ιδιαίτερα σε παιδιά, σε άτομα με άσθμα ή με αλλεργίες, σημειώνεται.

Η χρήση τους σε κλειστούς ή σε εξωτερικούς χώρους με αυξημένο συγχρωτισμό, καθώς και ο απευθείας ή τυχαίος ψεκασμός στο πρόσωπο και στο δέρμα, αυξάνουν τον κίνδυνο δυσφορίας ή τραυματισμού, προστίθεται.

Παράλληλα, συστήνεται η αποφυγή χρήσης ελαφρών πλαστικών αντικειμένων, όπως κομφετί, σερπαντίνες και μπαλόνια, τα οποία μεταφέρονται εύκολα με τον άνεμο και καταλήγουν στο φυσικό περιβάλλον, ενώ με την πάροδο του χρόνου διασπώνται σε μικροπλαστικά με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και, κατ’ επέκταση, στην ανθρώπινη υγεία.

Επισημαίνεται, ακόμα, η ανάγκη υπεύθυνης απόρριψης τόσο του περιεχομένου όσο και των συσκευασιών τέτοιων αποκριάτικων προϊόντων, καθώς και άλλων αντικειμένων ή απορριμμάτων φαγητού ή ποτού. Η αδιάκριτη ρίψη αφρών, άλλων υλικών και συσκευασιών σε δημόσιους χώρους, εκτός από τη ρύπανση, καθιστά τα οδοστρώματα και τους πεζόδρομους ολισθηρούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσεων και τραυματισμών, και διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή εκδηλώσεων, σημειώνεται.

Απευθύνεται τέλος έκκληση και στις τοπικές αρχές όπως, κατά τη διάρκεια καρναβαλίστικων εκδηλώσεων, τοποθετήσουν ειδικούς κάδους απόθεσης χρησιμοποιημένων δοχείων και λοιπών υλικών και στη συνέχεια μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαχείρισή τους και προτρέπεται το κοινό να χρησιμοποιεί τους κάδους αυτούς και να μην απορρίπτει άδεια δοχεία ή άλλα αντικείμενα στους δρόμους.

ΚΥΠΕ