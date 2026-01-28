Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) εξέλεξε την Τρίτη τον Νικόλα Αιμιλίου ως Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Κύπρο.

Ο κ. Αιμιλίου, έχοντας λάβει την πλειοψηφία των ψήφων, εκλέγεται Δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για θητεία εννέα ετών, η οποία θα ξεκινήσει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εκλογή του.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της ΚΣΣΕ οι Δικαστές εκλέγονται από την ΚΣΣΕ από κατάλογο τριών υποψηφίων που προτείνονται από κάθε κράτος που έχει επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης η Νατάσα Μαυρονικόλα, η οποία έλαβε 26 ψήφους, και η Μαργαρίτα Παπαντωνίου με 5 ψήφους.

Ποιος είναι ο Νικόλας Αιμιλίου

Ο Νικόλας Αιμιλίου σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), από το οποίο έλαβε πτυχίο Νομικής το 1986. Συνέχισε τις σπουδές του στο London School of Economics and Political Science (Σχολή Οικονομικών και Πολιτικής Επιστήμης του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο) από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο ευρωπαϊκό δίκαιο το 1987. Το 1991 απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορος Νομικής από το University College London (University College του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο).

Μεταξύ 1997 και 1998, διετέλεσε πληρεξούσιος Υπουργός στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου και στη συνέχεια, από το 1998 έως το 1999, Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από το 1999 έως το 2002 ο Ν. Αιμιλίου διετέλεσε έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιρλανδία.

Μεταξύ 2002 και 2004, άσκησε καθήκοντα Μονίμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και εκπροσώπου της Κυπριακής Κυβερνήσεως στις υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το 2004 διορίστηκε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άσκησε τα καθήκοντα αυτά μέχρι το 2008.

Το 2008 ο Ν. Αιμιλίου διορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, άσκησε δε τα καθήκοντα αυτά μέχρι το 2012.

Μεταξύ 2012 και 2017, διετέλεσε Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, πριν κληθεί και πάλι να ασκήσει τα καθήκοντα του Μονίμου Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2017 έως το 2021. Μετείχε επίσης στην Ομάδα Διαιτητών του Μονίμου Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης (Κάτω Χώρες), από το 1995 έως το 2016.

Ο Ν. Αιμιλίου διορίστηκε γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις 7 Οκτωβρίου 2021.