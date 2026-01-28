Εγκλήματα κατά της άγριας ζωής έχουν την ευκαιρία να… εξιχνιάσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Μέσης Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της BirdLife Cyprus, στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κοινότητας Ακρωτηρίου, οι μαθητές/μαθήτριες αναλαμβάνουν τον ρόλο ερευνητών περιβαλλοντικών εγκλημάτων και μεταφέρονται στο σημείο όπου ένας Γύπας βρέθηκε νεκρός.

Όπως αναφέρεται, με τον Γύπα να βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης και κάθε άτομο να είναι πολύτιμο για την επιβίωση του είδους, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο, διερευνώντας τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Στο χείλος της εξαφάνισης – οι γύπες στην Κύπρο» αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Darwin Local Plus «Saving the Griffon Vulture from extinction in SBAs and Cyprus», από τη Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου) σε συνεργασία με το BirdLife Cyprus.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προάγει τη συνεργασία, την παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη ενώ οι μαθητές μέσα από ένα διαδραστικό τρόπο μαθαίνουν για τον απειλούμενο Γύπα και τη σημασία προστασίας του.

Κεντρική δραστηριότητα: προσομοίωση διερεύνησης εγκλήματος κατά της άγριας ζωής στο πεδίο

Για συμμετοχή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε κατευθείαν με το ΚΠΕ Ακρωτηρίου στο 25826562.