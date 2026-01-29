Η Oλομέλεια της Βουλής ενέκρινε σε νόμο πρόταση που κατέθεσαν οι Χρίστος Χρίστου, Λίνος Παπαγιάννης και Σωτήρης Ιωάννου εκ μέρους του ΕΛΑΜ, με την οποία τροποποιείται ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμος.

Η τροποποίηση προβλέπει τη μείωση των προθεσμιών που προβλέπονται για την καταχώριση προσφυγής κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων από τριάντα σε είκοσι ημέρες, καθώς και τη μείωση από δεκαπέντε σε δέκα ημέρες για την άσκηση προσφυγής κατά συγκεκριμένων αποφάσεων ή διαταγμάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Σε τοποθέτησή του στην Ολομέλεια ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε πως «η πρόταση κατατέθηκε το 2024 και με τη ψήφισή της θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των προθεσμιών για προσφυγή στις περιπτώσεις απόρριψης αίτησης ασύλου. Δηλαδή αναφερόμαστε σε πρόσωπα που υπάρχει αρνητική απόφαση και οδηγούνται σε απέλαση». Οι υφιστάμενες διαδικασίες, όπως είπε, «αξιοποιούνται συστηματικά ως εργαλείο καθυστέρησης λόγω διαδικαστικών παραθύρων, γι’ αυτό και όλες μας οι κινήσεις κατευθύνονται πολύπλευρα σε όσους όσοι εκμεταλλεύονται το σύστημα και δυστυχώς αυτοί είναι δεκάδες χιλιάδες». Περαιτέρω εξήγησε πως «η ευρωπαϊκή οδηγία είναι ξεκάθαρη: τα κράτη μέλη καθορίζουν εύλογες προθεσμίες για την άσκηση του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής, οι οποίες δεν καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος». Μάλιστα, όπως υπέδειξε, υπάρχουν χώρες με πολύ μικρότερες προθεσμίες. «Έχουμε αρκετό δρόμο να διανύσουμε στο μεταναστευτικό και θεωρούμε ότι και αυτή η νομοθεσία θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του κράτους μας στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα», κατέληξε.

Η πρόταση ψηφίστηκε σε νόμο με 22 ψήφους υπέρ (11 από ΔΗΣΥ, 6 ΔΗΚΟ, 3 ΕΛΑΜ και 2 ΔΗΠΑ) και 16 εναντίον (13 από ΑΚΕΛ, 1 ΕΔΕΚ και 2 Οικολόγοι).