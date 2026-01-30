Ο εργολάβος ο οποίος ανέλαβε την βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς με σύμβαση διάρκειας ενός έτους, έχει ζητήσει παράταση χρόνου και οικονομικές αποζημιώσεις 6 μηνών.

Το αίτημα έχει εξεταστεί στις 15 Δεκεμβρίου 2025 και η Τμηματική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) αποφάσισε την έγκριση παραχώρησης αιτιολογημένης παράτασης χρόνου 28 ημερών, χωρίς οικονομικές αποζημιώσεις.

Τα πιο πάνω καταγράφει ο υπουργός Μεταφορών κ. Αλέξης Βαφεάδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Πάφου του ΑΚΕΛ κ. Βαλεντίνου Φακοντή.

Στην απάντηση αναφέρεται, πως το ποσό του Συμβολαίου είναι €3.479.748,00 + Φ.Π.Α. και διάρκεια εκτέλεσης του είναι 12 μήνες. Όπως εξηγεί ο υπουργός, οι εργασίες ξεκίνησαν στις 13/01/2025 και με βάση το Συμβόλαιο πρέπει (δηλαδή έπρεπε) να ολοκληρωθούν στις 12/1/2026. Ο Εργολάβος έχει πληρωθεί το ποσό των €794.229,95 + Φ.Π.Α., για εργασίες μέχρι και το μήνα Ιούλιο και αναμένεται εκ μέρους του η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις εργασίες που έχει εκτελέσει μέχρι το Νοέμβριο (2025) ώστε να προωθηθούν οι πληρωμές του.

Ο κ. Βαφεάδης προσθέτει, πως το υπολειπόμενο ποσό του Συμβολαίου, σε σχέση με το χρόνο ολοκλήρωσης του Έργου, είναι πλασματικό καθώς ο κύριος όγκος των εργασιών που απομένουν είναι ασφαλτικά που έχουν ιδιαίτερα αυξημένο κόστος σε σχέση με τις ήδη εκτελεσθείσες εργασίες που αφορούσαν κυρίως εκσκαφές και επιχωματώσεις.

Ο υπουργός γνωστοποιεί επίσης, πως έχουν δοθεί οδηγίες για μικρές τροποποιήσεις του έργου και βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας σύνδεσης των νέων κατασκευών με το υφιστάμενο οδόστρωμα (αναβαθμίδες) στις περιοχές όπου κατασκευάζονται οι νέες ανηφορικές λωρίδες.

Ο υπουργός αναφέρει και τα ακόλουθα:

Το έργο αφορά βελτίωση τμημάτων στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς (Β7). Ο εν λόγω δρόμος ξεκινά από την Πάφο και διέρχεται από Μεσόγη, Τσάδα, Στρουμπί, Γιόλου, καταλήγοντας στην Πόλη Χρυσοχούς. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατασκευή δύο πρόσθετων λωρίδων κυκλοφορίας και άλλες βελτιωτικές εργασίες. Οι πλείστες των μικρών παρεμβάσεων, που αφορούν κατασκευή αβαθών επενδυμένων με σκυρόδεμα αυλακιών, ανύψωση τοιχαριακιών κλπ., έχουν ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση των 2 μεγάλων παρεμβάσεων στις περιοχές Τσάδας και Γιόλου όπου κατασκευάζονται ανηφορικές λωρίδες που θα επιτρέπουν το ασφαλές προσπέρασμα βραδυκίνητων οχημάτων.

Καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης, τόσο ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, όσο και ο Πρώτος Εκτελεστικός Μηχανικός (Εκτέλεσης & Επίβλεψης) και η Επαρχιακός Μηχανικός Πάφου είναι σε συνεχή επικοινωνία και έχουν τακτικές συναντήσεις με τον Εργολάβο με στόχο την επίλυση των οποιωνδήποτε προβλημάτων παρουσιάζονται στο Έργο. Με βάση τα πιο πάνω, εκτιμάται ότι το Έργο μπορεί να ολοκληρωθεί και παραδοθεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2026.