Σε μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της ασφάλειας του ηλεκτρικού δικτύου και την προστασία του φυσικού πλούτου στην περιοχή του Πωμού, προχωρά η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σύμφωνα με την Έκθεση Πληροφοριών που κατατέθηκε πρόσφατα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό γραμμής μέσης τάσης μήκους 1,92 χιλιομέτρων, με κύριο άξονα την αντικατάσταση των παλαιών γυμνών καλωδίων με υπερσύγχρονους, πλήρως μονωμένους αγωγούς.

Η σημαντικότερη περιβαλλοντική πτυχή του έργου είναι η χρήση αγωγών τύπου XLPE (Cross-Linked Polyethylene). Οι νέοι αυτοί αγωγοί εκμηδενίζουν την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας για την άγρια ορνιθοπανίδα, ένα πρόβλημα που συχνά παρατηρείται σε δίκτυα με γυμνά καλώδια.

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή γειτνιάζει με το Δάσος Πάφου (Ζώνη Ειδικής Προστασίας), η μελέτη καθησυχάζει ότι δεν θα υπάρξει όχληση σε σπάνια είδη, όπως ο Σπιζαετός (Aquila fasciata), καθώς η πλησιέστερη καταγεγραμμένη φωλιά βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας άνω των 2 χιλιομέτρων.

Οι πιθανές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από τις κατασκευαστικές εργασίες του έργου: 1. Απώλεια, υποβάθμιση ή/και τον κατακερματισμό της έκτασης τύπων οικοτόπων 2. Απώλεια, υποβάθμιση ή/και τον κατακερματισμό ενδιαιτημάτων των ειδών 3. Απώλεια ειδών χλωρίδας 4. Ενόχληση των ειδών πανίδας.

Το έργο δεν περιορίζεται μόνο στην αλλαγή καλωδίων, αλλά περιλαμβάνει μια γενικότερη αναδιάρθρωση της όδευσης του δικτύου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αντικατάσταση και μετακίνηση συνολικά 44 πασσάλων. Ορισμένοι από τους υφιστάμενους πασσάλους ύψους 10 μέτρων θα αντικατασταθούν από νέους, ύψους 12 μέτρων.

Μικρό μέρος της υφιστάμενης γραμμής θα μετακινηθεί σε νέα σημεία για βελτίωση της λειτουργικότητας, χρησιμοποιώντας κυρίως το υφιστάμενο δίκτυο δασικών δρόμων για να αποφευχθεί η διάνοιξη νέων προσβάσεων.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 45 ημερών από την ημέρα έκδοσης των απαραίτητων αδειών.