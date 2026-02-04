Εντατικές έρευνες διενεργεί η Αστυνομία Λάρνακας προς εντοπισμό του δράστη της ληστείας περιπτέρου, ο οποίος έφυγε με λεία που ξεπερνά τα €1000. Το ΤΑΕ Λάρνακας αναζητεί μαρτυρίες από περιοίκους σε μια προσπάθεια να βρει στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη, που πιστεύεται πως είναι Κύπριος.

Η ληστεία διαπράχθηκε λίγα λεπτά πριν τις 6 το απόγευμα σε περιοχή που γειτνιάζει με το δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών. Φορώντας φούτερ με κουκούλα στο κεφάλι ο δράστης εισήλθε στο περίπτερο και άρχισε να φωνάζει στον 67χρονο υπάλληλο: «Δώσ’ μου τα ριάλλια…». Ακολούθως με γρήγορες κινήσεις άρπαξε περίπου €1.100 από το ταμείο και εξαφανίστηκε πεζός στο σκοτάδι.

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκονται βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, προκειμένου να διαφανεί εάν μετά τη φυγή του ο δράστης επιβιβάστηκε σε κάποιο όχημα.