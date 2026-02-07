Επεισοδιακή ήταν η μεταφορά κρατούμενου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, καθώς ο 27χρονος αντέδρασε μετά τις εξετάσεις που υπεβλήθη αρνούμενος να βάλει χειροπέδες και τραυμάτισε αστυνομικό.

Όπως πληροφορείται η ιστοσελίδα μας, ο 27χρονος μεταφέρθηκε με συνοδεία αστυνομικών από τον χώρο κράτησης μεταναστών Μενόγειας στο νοσηλευτήριο.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, αστυνομικός επιχείρησε να του περάσει ξανά χειροπέδες, όμως ο 27χρονος αντέδρασε και τον χτύπησε.

Ο αστυνομικός διαπιστώθηκε ότι φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και αφότου εξετάστηκε πήρε εξιτήριο.

Ο 27χρονο οδηγήθηκε ξανά στον χώρο κράτησής του.

Την υπόθεση εξετάζει το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας.