Επεισοδιακή καταδίωξη με τραυματισμό δύο αστυνομικών σημειώθηκε, χθες, σε σχέση με υπόθεση ναρκωτικών για την οποία συνελήφθη ένας 22χρονος, άλλα διέφυγε άλλος εμπλεκόμενος.

Σε ενημέρωση της, η Αστυνομία αναφέρει ότι προχώρησε στη σύλληψη 22χρονου για υπόθεση παράνομη κατοχής ναρκωτικών, μετά από έρευνα στο σπίτι του όπου εντοπίστηκε μικρή ποσότητα κάνναβης.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7:00 μ.μ. χθες, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν και έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονος, σε περιοχή της Λάρνακας, για να σταματήσει για έλεγχο.

Στην ίδια περιοχή, κοντά στο εν λόγω όχημα, βρισκόταν πεζός ο 22χρονος, ο οποίος στη θέα της Αστυνομίας, τράπηκε σε φυγή.

Ο 23χρονος επίσης, διέφυγε από την περιοχή με το αυτοκίνητο του αφού πρώτα συγκρούστηκε με το υπηρεσιακό όχημα.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε το όχημα που οδηγούσε ο 23χρονος. Στην προσπάθεια των μελών της Αστυνομίας να το ανακόψουν για έλεγχο, ο 23χρονος κατάφερε να διαφύγει εκ νέου, αφού συγκρούστηκε επανειλημμένα με υπηρεσιακά οχήματα.

Σε έρευνα που έγινε στην περιοχή, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μια νάιλον συσκευασία που περιείχε ένα κιλό περίπου κάνναβη.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε σε δρόμο της Λάρνακας και συνελήφθη ο 22χρονος, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκε μία ζυγαριά ακρίβειας με ίχνη κάνναβης. Ακολούθησε έρευνα στο όχημα του όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 10 γραμμάρια κάνναβης.

Από τις οδικές συγκρούσεις που προηγήθηκαν, τραυματίστηκαν δύο μέλη της ΥΚΑΝ (άντρας αστυνομικός υπέστη διπλό κάταγμα στο χέρι και γυναίκα αστυνομικός υπέστη κάκωση αυχένα και μώλωπες στο χέρι), ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημίες σε δύο υπηρεσιακά οχήματα.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.