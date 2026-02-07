Ασθενές χαμηλό βαρομετρικό σύστημα επηρεάζει την περιοχή, ενώ αραιή σκόνη θα αιωρείται στην ατμόσφαιρα μέχρι και αύριο το απόγευμα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυξημένες νεφώσεις θα εμφανίζονται κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, με πιθανό σχηματισμό τοπικής χαμηλής νέφωσης, αραιής ομίχλης ή και ομίχλης. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί, ασθενείς, έντασης 3 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 11 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται κατά τόπους ο σχηματισμός παγετού.

Αύριο, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς έως νοτιοδυτικούς, ασθενείς έως μέτριους, 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη και αρχικά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει κοντά στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ της Κυριακής, οι ψηλές νεφώσεις θα διατηρηθούν αυξημένες, με πιθανότητα τοπικού σχηματισμού χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοδυτικοί έως βορειοανατολικοί, ασθενείς, και η θάλασσα μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ την Τρίτη ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία έως την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακή και αισθητή πτώση, για να επανέλθει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.