Βροχές, ακόμη και καταιγίδες καθώς και πτώση της θερμοκρασίας, αναμένονται τις ερχόμενες μέρες. Την περιοχή μας επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση, ενώ στην ατμόσφαιρα θα υπάρχει αραιή σκόνη μέχρι το απόγευμα.

Σήμερα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Στην περιοχή θα πνέουν μέτριοι άνεμοι.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις.

Την Τρίτη ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ενώ την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί μέχρι την Τετάρτη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.