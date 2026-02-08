Έφυγε από τη ζωή ο γιατρός Τάκης Κυθραιώτης, προκαλώντας βαθιά θλίψη στο Παραλίμνι και γενικότερα στην Κύπρο.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του μέσω ανακοίνωσή, στην οποία αναφέρει ότι ο Τάκης Κυθραιώτης υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ιδιωτικό Νοσοκομείο ΛΗΤΩ, όπου μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του με συνέπεια, αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, θέτοντας πάντοτε ως ύψιστη προτεραιότητα την υγεία και την αξιοπρέπεια του ασθενούς.

Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση, καθώς υπήρξε ιδρυτής του Φάρος Ζωής, μιας πρωτοβουλίας με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Στο όραμα αυτό πίστεψε από την πρώτη στιγμή και εργάστηκε μεθοδικά για την υλοποίησή του, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Διετέλεσε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Παραλιμνίου κατά τις περιόδους 1986–1996 και 2001–2006, υπηρετώντας τον θεσμό με ήθος, υπευθυνότητα και γνήσιο ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κοινωνία.