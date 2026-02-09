Αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος μέσω πλήθους δράσεων, ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρής, στη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης. Μεταξύ των ενεργειών είναι η δήμευση των περιουσιών του οργανωμένου εγκλήματος και η δημιουργία νέων Κεντρικών Φυλακών καθώς και ανεξάρτητης ακτοφυλακής.

«Έχουμε χρέος να μετατρέψουμε τις εξαγγελίες σε πράξη», είπε και δήλωσε πρόθυμος να δώσει λύσεις μετά από 60 μέρες στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

«H όλη προσπάθεια στηρίζεται σε μια βασική αρχή που αφορά όλους τους θεσμούς του κράτους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Αστυνομία, το σωφρονιστικό σύστημα και κάθε κρατική υπηρεσία που έχει ευθύνη για την ασφάλεια και τη νομιμότητα».

Η αποστολή του, όπως περιγράφει συνοψίζεται σε μια λέξη. Την «ασφάλεια», μέσω της οποίας μπορεί να εξασφαλιστεί και η ελευθερία.

«Η εγκληματικότητα αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έτσι η κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας ωραιοποιείται. Η ασφάλεια όμως δεν επιτυγχάνεται με “on–off” λύσεις, αλλά με σχέδιο, μεθοδικότητα, εχεμύθεια και απόλυτη νομιμότητα, σε αντίθεση με το οργανωμένο έγκλημα που λειτουργεί χωρίς κανόνες και εκμεταλλεύεται παράνομα κάθε τεχνολογική εξέλιξη», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Η χώρα έχει ανάγκη να απαλλαγεί από το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά και τα κυκλώματα εκβιασμών, υπογράμμισε.

Τα τεχνολογικά μέσα του σήμερα, επεσήμανε ακόμη, αύριο μπορεί να είναι ξεπερασμένα από το οργανωμένο έγκλημα και γι’ αυτό χρειάζεται συνεχής εκσυγχρονισμός. «Η αποτελεσματική αντιμετώπιση, όμως, απαιτεί εκτός από σχεδιασμό, επιμονή, υπομονή και καθαρά χέρια και όχι επικοινωνιακές κινήσεις. Όμως, οι υποθέσεις που θα έρθουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, θα πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένες ακολουθώντας την αρχή : “Όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο”».

Είμαστε αφοσιωμένοι και εγώ προσωπικά είμαι αφοσιωμένος, υπογράμμισε σε άλλο σημείο ο Υπουργός, στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, ακολουθώντας τους νόμους. Όπως είπε, επιθυμεί να βρεθούν πιο μπροστά από το οργανωμένο έγκλημα, επί παραδείγματι είπε «οι παράνομοι και το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιούν ότι τεχνολογία υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς το ίδιο αν δεν έχουμε νόμο για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Δεν υπάρχει κι άλλη διέξοδος και άλλη οδός. Αλλιώς, θα πάμε σε μια αντίπαλη ομάδα. Να πάψει να υπάρχει κράτος και αν υπάρχει το οργανωμένο και από την άλλη πλευρά ένας αντίπαλος τους που χρησιμοποιεί παράνομα μέσα», είπε και ευχαρίστησε τη Βουλή που περάσαμε νομοθεσίες που θα είναι όπλα για εκείνους.

«Πολιτικά είμαστε αφοσιωμένοι και προσηλωμένοι να πατάξουμε το οργανωμένο έγκλημα. Αν υπάρχουν σάπια μήλα, θέλουμε να τα αποβάλουμε και θα το κάνουμε. Θέλει υπομονή, θέλει σχεδίαση, θέλει προγραμματισμό. Αυτό είναι που ζητώ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφονται πολλά, αλλά γράφονται χωρίς να γνωρίζουν πολλές φορές. Ο πολίτης βλέπει κάτι και το γράφει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αρκεί για να μπορεί η Αστυνομία να πάει και να συλλάβει κάποιον απευθείας», σημείωσε.

Η Αστυνομία, είπε, βρίσκεται σε μια συνεχή εγρήγορση για επιχειρήσεις ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. Θα ενταθούν ακόμη περισσότερο, με μοναδικό σκοπό, τη σύλληψη και τη διάλυση του οργανωμένου εγκλήματος. «Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να έχουμε τεκμήρια, πρέπει να έχουμε αποδείξεις και έγγραφες μαρτυρίες. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε στη Δικαιοσύνη χωρίς μαρτυρίες, χωρίς αποδείξεις. Η νέα νομοθεσία που αφορά το οικονομικό έγκλημα είναι ένα μεγάλο όπλο για το κράτος, διότι θα μπορεί η Αστυνομία μας ή με άλλες υπηρεσίες, με μια ομάδα η οποία συνεργάζεται και για το οικονομικό έγκλημα, να μπορεί να εντοπίζει και να φέρνει στην Δικαιοσύνη όσους παρανομούν».

Οι πέντε πυλώνες του Υπουργείου

>> Εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας.

Η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι το σύστημα δημόσιας ασφάλειας και σωφρονισμού χρήζει συνεχούς βελτίωσης , για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη εγκληματικότητα. Τα τεχνολογικά μέσα που μπορει σήμερα να είναι σύγχρονα, αύριο μπορεί να είναι ξεπερασμένα εάν οι εγκληματίες εξοπλιστούν με πιο σύγχρονα. Για αυτό η Αστυνομία πρέπει να αναδιοργανώνεται συνεχώς σε όλους τους τομείς.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για εκσυγχρονισμό συμβάσεων που εξυπηρετούν την Αστυνομία καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση χρειάζεται για να κυλίσει ομαλά και η Προεδρία της Κύπρου στην ΕΕ.

>> Δήμευση περιοουσίων.

Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί θεσμική και ολοκληρωμένη δράση και όχι αποσπασματική. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αναφέρω ότι η Βουλή έχει ήδη εγκρίνει κρίσιμες νομοθεσίες, ενώ αναμένονται κάποιες επιπλέον ρυθμίσεις για να καλυφθούν θεσμικά κενά. Η νομοθεσία για την δίωξη με μέτρα για ανάκτηση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται είναι σημαντικό όπλο ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα.

>> Αναβάθμιση του σωφρονιστικού μας συστήματος.

Χρειαζόμαστε ένα σωφρονιστικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Όχι με πρόχειρες λύσεις, αλλά με συνολικό σχεδιασμό. Με ορίζοντα 4 έως 5 ετών και με δημιουργία σύγχρονων δομών εκτός αστικού ιστού. «Δομές που ενισχύουν την ασφάλεια, προστατεύουν το προσωπικό, αποτρέπουν τη δικτύωση του οργανωμένου εγκλήματος και δημιουργούν πραγματικές συνθήκες σωφρονισμού και επανένταξης στην κοινωνία».

Συγκεκριμένα, είπε, θα ετοιμαστούν Κεντρικές Φυλακές εκτός του αστικού ιστού με δυνατότητα 1.250 θέσεων. «Θα είναι εκσυγχρονισμένο σε τεχνολογίες και υποδομές. Στόχος η μείωση της υποτροπής. Θα προσφέρει κλειστή φυλακή, ημιανοιχτή φυλακή, ανοιχτή φυλακή και στη συνέχεα θα επιστρέφουν στην κοινωνία.

Οι Κεντρικές Φυλακές θα κατασκευαστούν σε κρατική γη έκταση 500.000 τ.μ. στην κεντρική Κύπρο, είπε ο Υπουργός και πρόσθεσε ότι η στελέχωση των υφιστάμενων τρέχει ήδη και για τη διεύθυνση τους και για σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο Υπουργός επισήμανε τα προβλήματα που υπάρχουν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των φυλακών, όπως είναι η περιορισμένη χωρητικότητα, το υψηλό λειτουργικό κόστος, οι περιορισμένοι δυνατότητες σωφρονισμού και επανένταξης και το μη ολοκληρωμένο δίκτυο επιπέδων ασφαλείας.

>> Δημιουργία Ακτοφυλακής

Ένας άλλος σημαντικός τομέας που απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα είναι η θαλάσσια ασφάλεια και οι κρίσιμες παράκτιες υποδομες ΑΔ και ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού. Για αυτό είναι αναγκαίο και θα προωθηθεί για έγκριση στο Υπουργικό η δημιουργία Μονάδας Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών, και η δημιουργία Ακτοφυλακής ανεξαρτητης από Αστυνομία με σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες επιτήρησης και ελεγχου όλου του θαλασσίου χώρου από την ακτογραμμή μέχρι το βάθος της ΑΟΖ.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η Ακτοφυλακή θα έχει υπό την προστασία της τη θαλάσσια έκταση από την ακτογραμμή μέχρι και το βάθος της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). «Οι πυρήνες της Ακτοφυλακής θα είναι η Λιμενική και η μοίρα ελικοπτέρων. Θα υπάρχει συνεργασία και με την Αρχή Λιμένων η οποία έχει το σύστημα παρακολούθησης, αλλά και τα πλωτά μέσα του τμήματος Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας. Αυτή θα είναι η πρόταση η οποία θα πάει στο Υπουργικό. Πρέπει να συγκεντρωθούν οι συναφείς δυνάμεις για τις συναφείς αποστολές. Είμαστε ένα μικρό κράτος και υπάρχει μια διασπορά αρμοδιοτήτων. Ήρθε επιτέλους η ώρα να συμμαζέψουμε δυνάμεις, να μειωθεί το κόστος και να υπάρχει ταχεία ανταπόκριση με υψηλή αποτελεσματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος και πιστεύω ότι θα τον πετύχουμε», ανέφερε ο κ. Φυτιρής.

>> Εκσυγχρονίζεται η Πυροσβεστική.

Η Πυροσβεστική παρόλο που εκσυγχρονίζεται συνεχώς, η κλιματική αλλαγή απαιτεί περαιτέρω εκσυγχρονισμό σε μέσα και εγκαταστάσεις. Το καλοκαίρι θα ειναι και πάλι δύσκολο και η έγκαιρη προετοιμασία μέσων και προσωπικού, η δοκιμή των σχεδίων με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητη.

Ο εκσυγχρονισμός στηρίζεται σε πλάνο με εννιά δράσεις. Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε, στους σχεδιασμούς του Υπουργείου υπάρχει η απόκτηση τεσσάρων οχημάτων τύπου βαν, δύο οχημάτων 6Χ6 (ΕΜΑΚ), όπως και η προμήθεια 21 πυροσβεστικών οχημάτων (5 οχήματα διάσωσης, 5 οχήματα πυρόσβεσης 1ης εξόδου, 3 οχήματα για ανταπόκριση σε στενούς δρόμους και 8 οχήματα μεταφοράς νερού).

Επιπρόσθετα, στις προαναγγελθείσες δράσεις του Υπουργείου υπάρχει η εγκατάσταση σε βιομηχανικές ζώνες και κρίσιμες υποδομές 15 ηλεκτροπτικών συστημάτων αισθητήρων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιών, η προμήθεια δύο οχημάτων μεταφοράς drones και η αντικατάσταση πολυστρωματικών στόλων πυρόσβεσης νέου τύπου. Θα υπάρξει επίσης εγκατάσταση πρώτης φάσης ασύρματου δικτύου ΜΑΝΕΤ για μεταφορές εικόνας, βίντεο και δεδομένων.

Ο Κώστας Φυτιρής ανέφερε επίσης ότι θα γίνει η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κρίσης ΑΡΓΟΣ, προσθέτοντας ότι η Πυροσβεστική θα προμηθευτεί δυο κινητά κέντρα τακτικού επιπέδου (C2) για διαχείριση περιστατικών.

Συνολικά, το 2025 διασώθηκαν 2.351 άτομα από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 7.154 πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 3.585 ήταν αστικές και οι 3.569 στην ύπαιθρο. Οι ειδικές εξυπηρετήσεις ανήλθαν συνολικά σε 5.259, ενώ οι ψευδείς κλήσεις έφτασαν τις 988.

Ζητήματα επικαιρότητας

Απαντώντας για την Annie Alexui είπε ότι γίνονται έρευνες από πλευράς της Αστυνομίας, όμως χρειάζονται έγγραφα και επίσημες καταγγελίες. «Το κράτος λειτουργεί με νόμους και κανόνες. Θέλουμε μαρτυρίες που να δικαιολογούν τη σύλληψη», υπογράμμισε ο κ. Φυτιρής και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κινηθεί η Εισαγγελία.

Σε σχέση με τις ποινικές υποθέσεις των δύο δημάρχων, Φαίδωνα Φαίδωνος και Πιερή Γυψιώτη, σημείωσε πως τις χειρίζονται η Νομική Υπηρεσία και η Αστυνομία, οι οποίες εξετάζουν κατά πόσο μπορούν να σταθούν.

Ως προς τις αιχμές που αφήνει ο πρόεδρος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ Νίκος Λοϊζίδης για απείλες, ο Υπουργός απάντησε: Θα χαρώ αν μάθω από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ότι ο κ. Λοϊζίδης ζήτησε να μετακινηθεί από το Αρχηγείο για να είναι στην πρώτη γραμμή.

Κυπριακό FBI

Σε ερώτηση που βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας του Κυπριακού FBI, ο κ. Φυτιρής είπε πως η οργάνωση του τμήματος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, όπως του αναφέρθηκε από τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Απομένει το κτήριο, το οποίο αναμένεται να βρεθεί εντός Μαρτίου ώστε να τοποθετηθεί το Τμήμα και να αρχίσει τη λειτουργία του.

«Η οργάνωση και λειτουργία του τμήματος είναι στο τελικό στάδιο», είπε και πρόσθεσε πως όταν μπουν στο κτίριο μετά θα ξεκινήσουν να λειτουργήσουν μέσα στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

«Πρέπει να ανταποκριθούμε στο αίτημα Ισραήλ για Αϊκούτ»

Την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να τηρήσει τη σύμβαση που υπέγραψε για τη μεταφορά καταδίκων στη χώρα καταγωγής τους επισήμανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σε σχέση με το αίτημα του Ισραήλ για μεταφορά στη χώρα του καταδικασμένου με ποινή φυλάκισης πέντε ετών, για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, Σιμόν Αϊκούτ. Ο κ. Φυτιρής απαντούσε σε σχετική ερώτηση, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης που παραχώρησε, στη Λευκωσία.

«Το Ισραήλ έχει αιτηθεί τη μεταφορά του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ για να εκτίσει την ποινή του εκεί. Έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία, ξέρουμε ότι είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το θέμα λόγω του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Για να είμαι ειλικρινής μέχρι σήμερα υπέγραψα δεκαπέντε τέτοια αιτήματα για άλλες χώρες. Όμως στην περίπτωση αυτή που είναι ιδιαίτερο το ζήτημα, σταθμίζονται όλοι οι παράγοντες για το δημόσιο συμφέρον» είπε ο Υπουργός.

Αυτό το οποίο έχουμε εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο από την πλευρά του Ισραήλ, συνέχισε «είναι ότι αναγνωρίζει τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Το δεύτερο, είπε, είναι ότι «έχει εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία η οποία ανανεώθηκε που συστήνει στους Ισραηλίτες να μην αγοράζουν περιουσίες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί σε ελληνοκυπριακές περιουσίες».

Είπε επίσης πως «σε κάποιο σημείο πρέπει να ανταποκριθούμε, διαφορετικά θα έχουμε επιπτώσεις – όχι όμως στις σχέσεις μας με το Ισραήλ – διότι δεν τηρούμε μια συμφωνία που υπάρχει, αλλά και από όσους έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία».

Όσον αφορά την εναπομείνασα ποινή του Σιμόν Αϊκούτ, ο Κώστας Φυτιρής σημείωσε ότι «λόγω της ηλικίας του μπορεί να αποφυλακιστεί στο μισό της φυλάκισης. Οπότε, μιλούμε τώρα για το αν θα μείνει στη φυλακή για άλλους 6-8 μήνες. Οπότε, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε το δημόσιο συμφέρον για έξι μήνες φυλακής. Το σημαντικό είναι ότι έχει καταδικαστεί και το άλλο κράτος το, Ισραήλ, έχει αναγνωρίσει ότι η καταδίκη του έγινε για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών».