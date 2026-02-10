Με τη λήψη καταθέσεων σε δύο μέτωπα, συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας σε σχέση με τις υποθέσεις που αφορούν στον τελούντα σε αργία δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Τα κλιμάκια των ανακριτών που ασχολούνται τόσο με την αυτεπάγγελτη έρευνα για ισχυρισμούς περί βιαιοπραγίας κατά της συζύγου του όσο και για την καταγγελία γυναίκας που αφορά επίσης ισχυρισμούς για βιασμό, προχωρούν με την κλήτευση προσώπων και λήψη καταθέσεων σε σχέση με τις δύο υποθέσεις.

Τα πρόσωπα αυτά κατονομάστηκαν, όσον αφορά στην περίπτωση του φερόμενου βιασμού, τόσο από την ίδια την καταγγέλλουσα όσο και από τον επιχειρηματία της Πάφου Θεόδωρο Αριστοδήμου και αφορούσαν γεγονότα που κατ’ ισχυρισμό έλαβαν χώρα γύρω στο 2016. Ήδη από τους ανακριτές, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχουν περάσει αρκετά πρόσωπα σχετικά με την καταγγελία για βιασμό, κάποια εκ των οποίων είχε η ίδια εκμυστηρευτεί σχετικά θέματα.

Η λήψη καταθέσεων από τα άτομα αυτά συνεχίζεται καθημερινά και αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν τα δέκα. Ωστόσο, τίποτα δεν διαρρέει για το περιεχόμενο των καταθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες του “Φ”, ωστόσο, υπάρχει ένα στοιχείο, που η γυναίκα έχει πει στους ανακριτές, το οποίο εξετάζεται επισταμένα και θεωρείται πως αυτό θα δώσει σαφή εικόνα γύρω από τη σοβαρή αυτή καταγγελία και αποτελεί ισχυρό χαρτί.

Όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν συμπληρωθούν όλες οι καταθέσεις και αξιολογηθεί το μαρτυρικό υλικό και αφού βεβαίως ανακριθεί και ο ίδιος ο δήμαρχος.

Σχετικά με την υπόθεση που αφορά στη σύζυγο του δημάρχου Πάφου, οι έρευνες προχωρούν προς ολοκλήρωση και αναμένεται ότι όλο το υλικό που έχει συγκεντρωθεί, κυρίως από νοσηλευτήριο και ιατρικό προσωπικό, θα τεθεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για αξιολόγηση.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση αυτή, ο ίδιος ο εν αργία δήμαρχος, στη μια και μοναδική του δήλωση, είχε καλωσορίσει τις έρευνες ώστε να λάμψει η αλήθεια, επιφυλάσσοντας το δικαίωμά του να μιλήσει στο τέλος. Η σύζυγος του, όμως στη συνέχεια, είχε ζητήσει με επιστολή της στον Αρχηγό Αστυνομίας τη διακοπή των ερευνών.

Σημειώνεται ότι για τις εξελίξεις των ερευνών τηρείται ενήμερη η Νομική Υπηρεσία.