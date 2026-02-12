Επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα με την αργοπορία που παρατηρήθηκε από πλευράς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), να δώσει επιπρόσθετες υποτροφίες σε δικαιούχους φοιτητές αλλά και να καλύψει φοιτητές προηγούμενων χρόνων, οι οποίοι έμειναν εκτεθειμένοι, με το θέμα να απασχολεί τον περασμένο Δεκέμβριο την επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Σε σχετικό διάβημα προέβη το μέλος της Επιτροπής, βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ο οποίος απευθύνθηκε στο υπουργείο Οικονομικών για το θέμα.

Έπειτα από αλληλογραφία, αναφέρθηκε επισήμως πως το υπουργείο Οικονομικών έδωσε οδηγίες στο ΙΚΥΚ – καθώς και σχετικές εγκρίσεις – όπως παραχωρήσει πρόσθετες υποτροφίες.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε ο κ. Χριστοφίδης, ο ίδιος στις 23 Ιανουαρίου με επιστολή του στο Υπουργείο, υπενθύμισε τη δέσμευσή του ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής για κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού εντός Ιανουαρίου για τον σκοπό αυτόν.

Στις 4 Φεβρουαρίου, σε απάντησή του το υπουργείο Οικονομικών, ενημέρωσε τον βουλευτή πως με δύο επιστολές του προς το ΙΚΥΚ, του έδωσε έγκριση για παραχώρηση πρόσθετων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025, με βάση τον αριθμό που συνήθως εγκρινόταν από το ΙΚΥΚ πριν το 2023 και, παράλληλα, ζήτησε στοιχεία για τον τελικό συνολικό αριθμό εγκριθέντων υποτροφιών και το συνολικό τους κόστος.

Επίσης, το αρμόδιο Υπουργείο ενημέρωσε ότι το ΙΚΥΚ διαθέτει προϋπολογισμό της τάξης των €10 εκατ. για το 2026 και ως εκ τούτου, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το κόστος για τις υποτροφίες αυτές. Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το ΙΚΥΚ θα υποβληθεί όταν θα διαφανούν οι πραγματικές ανάγκες του ΙΚΥΚ, μετά και από την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων που έχει ζητήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Από πλευράς του, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε πως «αναμένουμε και απαιτούμε από το ΙΚΥΚ να προχωρήσει αμέσως στη χορήγηση των πρόσθετων υποτροφιών. Θα κάνουμε την εβδομάδα που μπαίνει, νέες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πήραμε αυτό το θέμα από την αρχή. Το αναδείξαμε. Το τρέξαμε. Ασκήσαμε μεγάλη πίεση. Πιέζουμε συνέχεια και φέρνουμε αποτέλεσμα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας».

