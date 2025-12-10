Από τον περασμένο Μάρτιο που ο τότε πρόεδρος του, Γιώργος Σκαλιάς, παραιτήθηκε, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) παραμένει ακέφαλο. Λειτουργεί μόνο με το διοικητικό συμβούλιο του και όπως διαφάνηκε από τις σημερινές τοποθετήσεις αρμοδίων ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, το πρόβλημα με την αδυναμία οικονομικής κάλυψης δικαιούχων, δεν είναι το μοναδικό. Φαίνεται να προκύπτει και θέμα λειτουργίας αλλά και επικοινωνίας, κυρίως με το υπουργείο Οικονομικών, εκπρόσωπος του οποίου ανέφερε πως εδώ και εβδομάδες έχουν ζητηθεί από το ΙΚΥΚ συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία όμως δεν έχουν δοθεί.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από το ΙΚΥΚ στοιχεία για εκκρεμότητες που υπάρχουν και από προηγούμενες χρονιές, ούτως ώστε να έχει εικόνα. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουν δοθεί τα στοιχεία αυτά. Το υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει πως υπάρχει ζήτημα με δικαιούχους και προσανατολίζεται αυτή την περίοδο να ετοιμάσει συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ούτως ώστε τον Ιανουάριο να μπορούν να καλυφθούν οι περίπου 200 – 300 φοιτητές της χρονιάς αυτής που με βάση τα δεδομένα τώρα μένουν στον αέρα, να καλυφθούν οι περίπου 340 φοιτητές της περσινής χρονιάς και να εξεταστούν τυχόν προηγούμενες ανάγκες.

Από πλευράς βουλευτών, η αντίδραση ήταν οξεία. Κάκισαν τον τρόπο λειτουργίας του ΙΚΥΚ αυτό το διάστημα, το γεγονός ότι ούτε ένα μέλος του διοικητικού του συμβουλίου δεν παρευρέθηκε σήμερα στη συνεδρία (σημειώνεται ότι με επιστολή του ο αντιπρόεδρος του ΙΚΥΚ ενημέρωσε ότι απουσιάζει στο εξωτερικό), αλλά και το γεγονός πως δεν έγινε καμία οργάνωση και ενέργεια για να καλυφθούν οι δικαιούχοι.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε ότι ενώ πέρσι ανακοινώθηκαν περίπου 965 δικαιούχοι για υποτροφίες, φέτος θα δοθούν γύρω στις 411 λόγω έλλειψης χρημάτων. Κι ενώ πέρσι κατατέθηκε συμπληρωματικός προϋπολογισμός, φέτος δεν έχει γίνει κάτι για την κάλυψη αυτών των παιδιών, τα οποία πληρούν τα κριτήρια και είναι δικαιούχοι. «Θα δώσουν σε 411 μόνο παιδιά. Είναι απαράδεκτο και μη αποδεκτό αυτό», τόνισε ο κ. Χριστοφίδης, ζητώντας άμεσα συμπληρωματικό προϋπολογισμό, και προσθέτοντας πως παιδιά με βαθμό 19,8 δεν μπορούν να καλυφθούν.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας ασκώντας κριτική, εξέφρασε την άποψη ότι αυτή η κατάσταση είναι υποβάθμιση της αριστείας αλλά και του κράτους.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης έκανε λόγο για παιδιά με μεγάλα οικονομικά προβλήματα, τα οποία στηρίζονται στην υποτροφία που έλαβαν και τώρα κινδυνεύουν να διακόψουν τις σπουδές τους.