Για «εσωτερική διαφθορά» στην Υπηρεσία Θήρας κάνει λόγο το Κλαδικό Συμβούλιο Ωρομίσθιων Θηροφυλάκων της «Ισότητας», με αφορμή τους πρόσφατους εμπρησμούς οχημάτων της υπηρεσίας σε Ευρύχου και Πάφο.

«Εμείς είμαστε εύλογα πεπεισμένοι ότι οι εγκληματίες και λαθροθήρες δρουν χωρίς φόβο και αναστολές, στη βάση πληροφοριών που λαμβάνουν από διεφθαρμένα άτομα εντός της Υπηρεσίας», αναφέρει το Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

Το Κλαδικό με δελτίο Τύπου απευθύνεται σε κάθε πολίτη που έχει στοιχεία ή γνωρίζει ποιοι μπορεί να ευθύνονται για τις εγκληματικές ενέργειες σε βάρος εξοπλισμού της Υπηρεσίας Θήρας, ζητώντας όπως «τα δώσει άμεσα στις Αρχές, έστω και ανώνυμα».

«Οι δράστες δεν καίνε σίδερα· καίνε την ασπίδα προστασίας της κυπριακής φύσης» αναφέρει και προσθέτοντας ότι «χρειάζεται συστράτευση», καλεί όλους τους αρμόδιους και ιδιαίτερα τη Διοίκηση της Υπηρεσίας να ακούσει, να διαβουλευθεί και να συνεργαστεί με τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις που δέχεται από τους εγκληματίες.

Το Κλαδικό αναφέρει ότι η Αστυνομία έχει ρόλο στην εξιχνίαση των εγκλημάτων, προσθέτοντας ωστόσο ότι «ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας, οφείλει να πατάξει την εσωτερική διαφθορά».

Απευθυνόμενο στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «αναμένουμε να δούμε πρώτα τις δικές σας πράξεις εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος και μετά θα πάρουμε το καλό παράδειγμα από εσάς. Πίσω από κλειστές πόρτες και εσωστρέφεια δεν λύνονται προβλήματα».

Απευθύνεται επίσης στους θηροφύλακες στην πρώτη γραμμή, στους οποίους δηλώνει πως η «Ισότητα» είναι και θα παραμείνει η ασπίδα προστασίας τους, διεκδικώντας την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια που τους αξίζει.

ΚΥΠΕ