Τόσο η Υπηρεσία Θήρας, όσο και η Αστυνομία δεν έχουν λάβει στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες που έχει διατυπώσει η συντεχνία Ισότητα με ανακοίνωσή της. Λειτουργός Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε πως ό,τι προκύψει στο πλαίσιο των εξετάσεων που διεξάγει η Αστυνομία θα διερευνηθεί, ενώ ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Θήρας, Πέτρος Αναγιωτός, δήλωσε ότι έχουν ζητήσει από τη συντεχνία να προσκομίσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εξετάσεις σε σχέση με την υπόθεση εμπρησμού οχημάτων λειτουργών της Υπηρεσίας Θήρας συνεχίζονται και οτιδήποτε εντοπιστεί στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί.

Ερωτηθείς εάν θα κληθούν για κατάθεση μέλη της συντεχνίας Ισότητας, μετά τις καταγγελίες για «εσωτερική διαφθορά» της συντεχνίας σε ανακοίνωσή της, ο Λειτουργός Τύπου της Αστυνομίας είπε ότι θα φανεί στην πορεία των ερευνών αν υπάρξει τέτοια ανάγκη. Σημείωσε, πάντως, ότι η Αστυνομία «πολύ ευχαρίστως θα ακούσει όσους έχουν να δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία».

Από την πλευρά της Υπηρεσίας Θήρας, ο Πέτρος Αναγιωτός είπε ότι ζητήθηκε μετά από ανακοίνωση της συντεχνίας την προηγούμενη εβδομάδα να δοθούν στοιχεία στην Υπηρεσία, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει τίποτα μέχρι στιγμής.

«Συνεχίζουν απλώς να βγάζουν ανακοινώσεις, να λένε γενικότητες και να αμαυρώνουν την εικόνα όλου του προσωπικού της υπηρεσίας», είπε. «Φέρτε μας στοιχεία και θα πάρουμε κεφάλια», είπε.

ΚΥΠΕ