Η Εκκλησία της Κύπρου στηρίζει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην επίθεση που δέχτηκε από ομόδοξο Εκκλησία.

Υπενθυμίζεται πως η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσικής Εκκλησίας είχε χαρακτηρίσει τον κ. Βαρθολομαίο ότι ενεργεί ως “ενσαρκωμένος διάβολος”, ελεγχόμενος από δυτικές (βρετανικές) μυστικές υπηρεσίες.

Σε κείμενο της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου, ύστερα από συνεδρία του Σώματος αναφέρεται πως «η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, κατά τη Συνεδρία της 12ης Φεβρουαρίου 2026, ασχολήθηκε και με την, απρόσμενη και αντίθετη προς το χριστιανικό ήθος, επίθεση της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών ομοδόξου χώρας κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικά κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Στο κείμενο αναφέρεται πως «η Ιερά Σύνοδος θεωρεί απαράδεκτη και αδικαιολόγητη, από κάθε άποψη, την εν λόγω επίθεση και εκφράζει τον απεριόριστο θαυμασμό προς τον ανεκτίμητο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την αμέριστη συμπαράστασή της προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Στο κείμενο καταγράφονται και τα ακόλουθα:

«Παρά το γεγονός ότι η Εκκλησία της Κύπρου δέχτηκε τον Χριστιανισμό ήδη από το 45 μ.Χ. και έχει το Αυτοκέφαλό της από την Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο, σέβεται βαθύτατα και αναγνωρίζει την προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν παραγνωρίζει ότι όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι συνήλθαν στο έδαφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και υπό την κύρια ευθύνη του και ότι η συμβολή του στην έκφραση του Χριστιανικού δόγματος και στη διαμόρφωση της Εκκλησιαστικής διοίκησης ήταν μοναδική και αναντίλεκτη. Τούτο θα έπρεπε να αντικρίζεται με περισσότερο σεβασμό από Εκκλησίες που ιδρύθηκαν και οργανώθηκαν πολύ αργότερα και οι οποίες δέχτηκαν τον Χριστιανισμό και το Αυτοκέφαλό τους από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Οι τόσοι αιώνες και η μεγάλη προσφορά του, προσέδωσαν, δικαίως, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το πρωτείο της διακονίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και το κατέστησαν Ήλιο που εκπέμπει το εξ Ανατολών φως προς όλη τη Δύση, παραμένοντας διαχρονικά το μέτρο της δογματικής καθαρότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο λόγος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκφράζει σήμερα την Ορθοδοξία της ειρήνης και της καταλλαγής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οικολογικής ευαιθησίας. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερης σημασίας η πρωτοπορία του στους διαχριστιανικούς και στους διαθρησκειακούς διαλόγους καθώς και ο επίμονος αγώνας του κατά του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και για τη σωτηρία του πλανήτη μας».

Η Ιερά Σύνοδος θεωρεί, περαιτέρω, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο ως τον ακούραστο υπηρέτη και εκφραστή, επί 35 χρόνια, των στόχων της αναφερθείσης πορείας του Οικουμενικού Θρόνου. Αεικίνητος και αίρων, καθημερινώς, τον Σταυρό του καθήκοντος, πορεύεται, διά μέσου εξωχριστιανικών παγίδων και ενδοχριστιανικών σκοπέλων, αποβλέποντας στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την κατοχύρωση της θρησκευτικής και πνευματικής ελευθερίας και την οικολογική ασφάλεια.

Στο κείμενο αναφέρεται επίσης, πως «η Ιερά Σύνοδος προσεύχεται στον Θεό όπως διαφυλάττει εν ειρήνη και ακλινεί πίστει τον Παναγιώτατο, ώστε να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας και να οδηγεί τον Ορθόδοξο λαό εις νομάς σωτηρίους».

Και η Ιερά Σύνοδος καταλήγει:

Ταυτοχρόνως, δέεται του Κυρίου όπως φωτίσει και τους, διά διαφόρους λόγους, στραφέντας εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχου, όπως επανεξετάσουν τη θέση τους μακράν από κάθε φανατισμό και εθνοφυλετισμό.