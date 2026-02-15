Έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος Κύπριος επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Σιακόλας, αφήνοντας πίσω του μακρά και πολυσχιδή πορεία στον χώρο των κατασκευών και των επενδύσεων, καθώς και ισχυρό αποτύπωμα στο κυπριακό επιχειρείν.

Ο Κωνσταντίνος Σιακόλας υπήρξε διακεκριμένος Κύπριος επιχειρηματίας, με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στον κατασκευαστικό και επιχειρηματικό τομέα. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και από νεαρή ηλικία ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον χώρο των μεγάλων έργων υποδομής.

Συνδέθηκε στενά με τον διεθνή όμιλο J&P Overseas, όπου διετέλεσε σε ανώτερες διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και τη διεθνή παρουσία της εταιρείας, ιδιαίτερα σε έργα στη Μέση Ανατολή και άλλες αγορές του εξωτερικού. Διακρινόταν για την εργατικότητα, τη διοικητική του επάρκεια και το ήθος του.