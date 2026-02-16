Διάφορες ποινές φυλάκισης, με μεγαλύτερη αυτή των 14 ετών, επέβαλε σήμερα (16/2) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε έναν από τους τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι προχώρησαν σε παραδοχή σε σχέση υπόθεση του οχήματος που είχε μετατραπεί σε αποθήκη φύλαξης και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 10 κιλά κάνναβης, 20 κιλά μπισκότα και 9 κιλά ζελεδάκια με εξαΰδροκανναβινόλη (HHC), κοκαΐνη, MDMA, ρητίνη κάνναβης, αποξηραμένα μανιτάρια με ψιλοκυβίνη, καθώς και δεκάδες συσκευασίες ηλεκτρονικού τσιγάρου με ελαιώδες υγρό που περιείχε ναρκωτική ουσία.

Το Κακουργιοδικείο έκανε λόγο για οργανωμένο σύστημα εμπορίας και διακίνησης μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί μειωμένου ρόλου του 23χρονου (1ου κατηγορούμενου) και υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή του στη λειτουργία του κυκλώματος ήταν ουσιώδης και καθοριστική.

Ο 1ος κατηγορούμενος (23χρονος) παραδέχθηκε τέσσερις κατηγορίες για παράνομη κατοχή και παράνομη κατοχή με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, αφορούσαν 150 γραμμάρια κοκαΐνης, δισκία και συμπαγή και κρυσταλλική ουσία που περιείχαν MDMA, αποξηραμένα μανιτάρια βάρους 153 γραμμαρίων, καθώς και 27συσκευασίες ηλεκτρονικού τσιγάρου που περιείχαν ελαιώδες υγρό με ναρκωτική ουσία. Παραδέχθηκε επίσης αντίστοιχες κατηγορίες που αφορούσαν ελεγχόμενα φάρμακα Τάξεως Β, ήτοι κάνναβη συνολικού βάρους 10 κιλών, μπισκότα συνολικού βάρους 20 κιλών και ζελεδάκια/έλαια βάρους 9 κιλών, τα οποία περιείχαν την ουσία εξαΰδροκανναβινόλη (ΗΗC).

Περαιτέρω, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε δέκα κατηγορίες προμήθειας, καθώς μεταξύ Ιουνίου 2024 και 21/8/2024 προμήθευσε τον Κατηγορούμενο 3 σε δέκα διαφορετικές περιπτώσεις με ελεγχόμενο φάρμακο Τάξεως Β συνολικού βάρους 800 γραμμαρίων, ήτοι 80 γραμμάρια φυτικής κάνναβης κάθε φορά.

Επιπρόσθετα, παραδέχθηκε κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο 3 κατηγορούμενος (24χρονος) παραδέχθηκε κατηγορίες για παράνομη κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξεως Β. Ο 5 κατηγορούμενος (21χρονος) παραδέχθηκε κατηγορίες για παράνομη κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξεως Β, δηλαδή κάνναβης συνολικού βάρους 18 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, στις 21/8/2024, κατόπιν πληροφορίας, εντοπίστηκε όχημα με συγκεκριμένο αριθμό εγγραφής σταθμευμένο σε ανοικτό οικόπεδο στην περιοχή Μονοβόλικο, στη Λεμεσό. Μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι το όχημα ήταν κλειδωμένο, σκονισμένο και στο μπροστινό κάθισμα υπήρχαν δύο σακούλες σκουπιδιών, εντός των οποίων υπήρχαν νάιλον διαφανείς συσκευασίες με πράσινη φυτική ύλη που έμοιαζε με κάνναβη. Από το όχημα αναδυόταν έντονη οσμή κάνναβης. Στο εσωτερικό υπήρχαν επίσης επιπρόσθετες σακούλες και ταξιδιωτικές βαλίτσες με περιεχόμενο.

Από τις εξετάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι οι ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν στο όχημα ήταν οι ακόλουθες:

Μπισκότα συνολικού βάρους 20 κιλών και 2,54 γραμμαρίων και Ζελεδάκια συνολικού βάρους 9 κιλών, τα οποία περιείχαν εξαΰδροκανναβινόλη ( HHC), Κάνναβη συνολικού βάρους 10 κιλών, Ρητίνη κάνναβης βάρους 672 γραμμαρίων, Κοκαΐνη συνολικού βάρους 15 γραμμαρίων, MDMA συνολικού βάρους 23 γραμμαρίων, Αποξηραμένα μανιτάρια με ψιλοκυβίνη βάρους 153 γραμμαρίων, Ελαιώδες υγρό με περιεκτικότητα σε THC συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων.

Αναφορικά με την ουσία εξαΰδροκανναβινόλη (HHC) που περιείχετο στα μπισκότα και τα ζελεδάκια, καθώς και με την ψιλοκυβίνη στα αποξηραμένα μανιτάρια, σημειώθηκε από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας σε κάθε προϊόν.

Σύμφωνα με την απόφαση του Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, η υπόθεση αφορούσε ένα οργανωμένο σύστημα κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, το οποίο διακινούσε όχι μόνο μεγάλες ποσότητες αλλά και μεγάλη ποικιλία ναρκωτικών.

Σε σχέση με τον κατηγορούμενο 1, το Δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τη θέση της υπεράσπισης ότι ο ρόλος του ήταν μειωμένος. Αν και έγινε δεκτό ότι δεν ήταν ο ιθύνων νους και ότι οι ναρκωτικές ουσίες δεν ήταν δικής του ιδιοκτησίας, αλλά ενεργούσε κατόπιν οδηγιών τρίτου προσώπου, κρίθηκε ότι ο ρόλος του ήταν ουσιώδης και εξαιρετικά σημαντικός για τη λειτουργία του συστήματος. Ο ίδιος ανέλαβε την εξεύρεση του οχήματος που χρησιμοποιείτο ως χώρος αποθήκευσης των ναρκωτικών και προέβη στις σχετικές διευθετήσεις για την απόκτησή του.

Το Δικαστήριο επέβαλε στον 1ο κατηγορούμενο, ηλικίας 23 ετών, διάφορες συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με τη μεγαλύτερη να ανέρχεται στα 14 έτη.

Στον 3 κατηγορούμενο, ηλικίας 24 ετών, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών, ενώ στον 5ο κατηγορούμενο, ηλικίας 21 ετών, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών.

Η ποινή θα προσμετρά από την ημέρα που ο 1ος κατηγορούμενους τέθηκε υπό κράτηση το ίδιο και για τον 24χρονο ενώ για τον 21χρονο θα προμετρήσουν οι ημέρες που είχε τεθεί υπό κράτηση αφού μέχρι σήμερα ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας ορίστηκε για τον Μάρτιο για τους υπόλοιπους τέσσερις κατηγορούμενους οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

