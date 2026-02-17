Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα παραστεί σήμερα το μεσημέρι σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, για την ίδρυση και τη λειτουργία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Παράρτημα Κύπρου.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα είναι εκ των κύριων ομιλητών, θα υποδεχθεί στον χώρο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας και οι Πρυτανικές Αρχές.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνοδεύεται από τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Γιάννη Αντωνίου και υπηρεσιακούς παράγοντες, θα επιστρέψει στην Κύπρο σήμερα, το απόγευμα.