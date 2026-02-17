Αθωώθηκαν οι Δημήτρης Συλλούρης και Χριστάκης Τζιοβάννη από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση με το βίντεο του Al Jazeera. Μέσα από την απόφαση 170 σελίδων του Δικαστηρίου ουσιαστικά αποδομούνται όλες οι κατηγορίες εναντίον τους, αφού καμία εξ αυτών δεν στοιχειοθετήθηκε. Με το άκουσμα της απόφασης οι οικείοι των δύο κατηγορουμένων ξέσπασαν σε φωνές και χειροκροτήματα.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κ. Συλλούρης ανέφερε: «Έχω κρατήσει απόλυτη σιωπή για πέρα των πέντε ετών. Ήθελα να δικαστώ με τον τρόπο που το σύστημα έκρινε σωστό. Δεν κρατώ κακία σε κανένα, ούτε σε διώκτες, ούτε στους δημιουργούς του μονατρισμένου βίντεο, ούτε όσους εκμεταλλεύτηκαν για πολιτικούς λόγους το μοναταρισμένο βίντεο, ούτε όσους με κατέκριναν. Ήμουν καθαρός και παραμένω καθαρός. Πρώτο μέλημα το κράτος δικαίου για καταπολέμηση της διαφθοράς. H διαφθορά και διαπλοκή έχει αποτέλεσμα πλούτο, που εγώ πλούτο δεν έχω». Μάλιστα, όπως είπε «κάποιοι έκαναν τη διαφθορά σύνθημα. Η διαπλοκή και η διαφθορά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με εργαλειοποίηση και πολιτική σκοπιμότητα».

Στη συνέχεια ο κ. Συλλούρης, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τη διαχρονική του παρουσία στη Βουλή. Διευκρίνισε ότι δεν θα έχει καμία συμμετοχή στις Βουλευτικές Εκλογές και ότι από εδώ και πέρα κάθε του ενέργεια θα κινείται αυστηρά στη βάση του νόμου. «Δεν θα κινηθώ εκτός του θεσμικού πλαισίου. Η προσωπική μου στάση δεν αλλάζει και δεν επιδιώκω αντιπαράθεση, παρά μόνο την αποκατάσταση της αλήθειας μέσα από τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης».