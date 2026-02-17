Αυλαία πέφτει σήμερα, Τρίτη σε μία από τις πλέον πολύκροτες ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών, που συνδέεται με το αποκαλούμενο σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και τα ρεπορτάζ του Al Jazeera.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοινώνει στις 10:00 το πρωί την ετυμηγορία του για τους δύο κατηγορούμενους, τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρη Συλλούρη και τον πρώην βουλευτή και επιχειρηματία Χριστάκη Τζιοβάνη.

Οι δύο πρώην αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα Αρχή, φέρονται να αξιοποίησαν τη θεσμική τους ιδιότητα και την επιρροή τους, με στόχο να επηρεάσουν ή να επισπεύσουν διαδικασίες κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών.

Η υπόθεση εδράζεται, μεταξύ άλλων, στο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής υπό τον Μύρωνα Νικολάτο, το οποίο κατέγραψε σοβαρές αδυναμίες και παραλείψεις στο πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, καθώς και πιθανολογούμενες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η κατηγορούσα Αρχή υποστήριξε ότι κρίσιμα στοιχεία δεν είχαν τεθεί ενώπιον των αρμόδιων οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά τον επίδικο χρόνο, γεγονός που –όπως ισχυρίστηκε– επηρέασε τη λήψη αποφάσεων.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για κατάχρηση διαδικασίας και παραβίαση του δικαιώματος των κατηγορουμένων σε δίκαιη δίκη.

Η σημερινή απόφαση του Κακουργιοδικείου θα κρίνει εάν οι δύο πρώην αξιωματούχοι είναι ένοχοι ή αθώοι για τα αδικήματα που τους αποδίδονται, σε μια υπόθεση που άφησε έντονο πολιτικό και θεσμικό αποτύπωμα.

