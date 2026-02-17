Εργατικό ατύχημα με θύμα 43χρονο άνδρα αραβικής καταγωγής, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι σε περιοχή της Λακατάμιας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άτυχος εργάτης φαίνεται να έπεσε από μεγάλο ύψος στην οικοδομή στην οποία εργαζόταν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνάδελφοι του θύματος φαίνεται να προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο Νοσοκομείο με δικό τους όχημα και στη διαδρομή, συνάντησαν το ασθενοφόρο που είχε κληθεί νωρίτερα για να παραλάβει τον 43χρονο.

Στις έρευνες της Αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του, συνδράμει και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.