Ανοιξιάτικος αναμένεται ο καιρός σήμερα και τις επόμενες ημέρες, καθώς αναμένεται εναλλαγή λιακάδας και συννεφιάς, μαζί με υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο οι βροχές επιστρέφουν την Κυριακή. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής ψηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μέσα στη μέρα μέχρι ισχυροί, στα 5 μποφόρ. Τη νύχτα ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά τη νύχτα αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 4 εκατοστά.