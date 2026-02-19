Λεφτά με ουρά αναμένονται το καλοκαίρι του 2026, αλλά και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, στους Δήμους της επαρχίας Πάφου που έχουν αποκτήσει φήμη ως προορισμοί για την τέλεση πολιτικών γάμων. Από τις αρχές του χρόνου κιόλας, το καλεντάρι των τελετών αυτών σε Πάφο, Πέγεια και Γεροσκήπου έχει σχεδόν κλείσει, με ζευγάρια από κάθε γωνιά της Ευρώπης και το Ισραήλ να κλειδώνουν από τώρα ημερομηνία και χώρο για την γιορτινή τους μέρα.

Η φετινή χρονιά θεωρείται ήδη δεδομένο ότι θα αποτελέσει συνέχεια των πολύ καλών στον κλάδο χρονιών 2024 και 2025, αφού στους Δήμους Πάφου, Ακάμα και Ιεροκηπίας οι προκρατήσεις και η εκδήλωση ενδιαφέροντος δείχνουν ότι το 2026 θα καταγραφεί νέο ρεκόρ όσον αφορά στην ιδιαίτερα προσοδοφόρο αυτή δραστηριότητα.

Σύμφωνα μάλιστα με την αρμόδια λειτουργό του γραφείου τέλεσης πολιτικών γάμων στον Δήμο Ακάμα, Μαρία Γιάγκου, το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι στην Πέγεια οι κρατήσεις δεν γίνονται πλέον μόνο για το 2026, αλλά φθάνουν μέχρι και για τα επόμενα χρόνια.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η κ. Γιάγκου, στην Πέγεια γίνονται πλέον κρατήσεις ακόμη και για το 2027. Γεγονός, επισημαίνει, που καταδεικνύει τόσο την δημοφιλία της περιοχής μεταξύ των ξένων τουριστών, όσο και την επαναφορά της βιομηχανίας τέλεσης πολιτικών γάμων στα πολύ υψηλά επίπεδα που ίσχυαν προ πανδημίας.

Η κ. Γιάγκου τόνισε ακόμη ότι μετά το 2024 και το 2025 και η τρέχουσα σεζόν αναμένεται να αποδειχθεί βάσει των δεδομένων σπουδαία χρονιά στον κλάδο.

Από τις τελετές τα ταμεία γέμισαν με σημαντικά χρηματικά ποσά, όπως άλλωστε συνέβη την διετία αυτή και σε Πάφο και Γεροσκήπου, με την δημοτική αρχή Ακάμα να εκφράζει την ικανοποίηση της για την εκτόξευση της όλης δραστηριότητας.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, τόνισε ιδιαίτερα την σημασία της επαναφοράς της κανονικότητας στον κλάδο αφού αυτός αποτελεί ένα από τα κυριότερα οικονομικά έσοδα του Δήμου που παραδοσιακά θεωρείται από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς σε διεθνές επίπεδο για την τέλεση των πολιτικών γάμων, λόγω των σπουδαίων φυσικών τοπίων που προσφέρει.