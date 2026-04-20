Παγκύπρια συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αίτημα την αποκατάσταση Τυχικού, ανακοίνωσε ότι οργανώνει ομάδα υποστήριξης του Μητροπολίτη τέως Πάφου για την Κυριακή 26 Απριλίου. Η συγκέντρωση έχει ορισθεί για τις 3.30μμ στην πλατεία Δημαρχείου και θα ακολουθήσει πορεία προς την Μητρόπολη Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των οργανωτών, η συγκέντρωση έχει στόχο και αίτημα την αποκατάσταση του Επισκόπου Τυχικού, την εφαρμογή των Ιερών Κανόνων ως Θεοπνεύστων και την διατήρηση της συμμετοχής του λαού στην εκλογή Επισκόπων.

Οι οργανωτές καλούν το ποίμνιο της Πάφου σε μια ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας για στήριξη του κ. Τυχικού και πορεία προς την Μητρόπολη για να ακουστεί δυνατά η φωνή των πολιτών, όπως αναφέρουν.