Σε απελπισία έχουν περιέλθει εκατοντάδες κάτοικοι κεντρικής περιοχής της τουριστικής Κάτω Πάφου από τις καθημερινές πλέον διαρρήξεις και κλοπές στις περιουσίες τους. Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της πολυσύχναστης λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων στην περιοχή της οδού Προμηθέως, επικρατεί σοβαρή ανησυχία μεταξύ των κατοίκων για τις επαναλαμβανόμενες διαρρήξεις και κλοπές τις τελευταίες οκτώ ημέρες, οι οποίες φαίνεται, όπως καταγγέλλουν, να συνδέονται με άτομα που διαμένουν παράνομα σε εγκαταλελειμμένο παλιό ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή.

Το ξενοδοχείο, το οποίο παραμένει κλειστό για περισσότερα από τρία χρόνια, αναφέρουν παραπονούμενοι πολίτες, παρουσιάζει σαφή σημάδια κατοίκησης, όπως φώτα κατά τη διάρκεια της νύχτας, κινήσεις σε διαδρόμους και ρούχα απλωμένα σε μπαλκόνια.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας που διαθέτουν υποστατικά στην περιοχή, καταγράφει τρία άτομα που ενδέχεται να σχετίζονται με τα περιστατικά. Κάτοικοι έχουν επίσης παρατηρήσει ύποπτες κινήσεις εντός του κτηρίου. Καταγγέλλουν δε, ότι παρά τις επανειλημμένες αναφορές, η ανταπόκριση των αρχών είναι περιορισμένη και τα περιστατικά συνεχίζονται κάθε βράδυ.

Οι κάτοικοι έχουν οργανώσει άτυπη επιτήρηση της περιοχής από τους ίδιους και έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, ωστόσο απαιτούν άμεση παρέμβαση και του κράτους, μέσω της δράσης της Αστυνομίας, της ασφάλισης του εγκαταλελειμμένου κτηρίου και των αυξημένων περιπολιών.