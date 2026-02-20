Η Κυβέρνηση προχωρεί με διαδικασίες κατεπείγοντος στην τροποποίηση της νομοθεσίας περί Δημοσιονομικής Ευθύνης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανέγερση νέων μονάδων αφαλάτωσης μέσω παρακάμψεων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 89 του βασικού νόμου επιτρέπει, για πρώτη φορά, την πλήρη παρέκκλιση από τις αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης έργων που προβλέπουν τα άρθρα 84 έως 88.

Στην ουσία, η τροποποίηση αυτή δίνει το ελεύθερο στο υπουργείο Γεωργίας και στους εμπλεκόμενους φορείς να προχωρήσουν στην υλοποίηση έργων αφαλάτωσης χωρίς την υποβολή: Σημειωμάτων έργου τα οποία καταγράφουν την αναγκαιότητα και τον στρατηγικό σχεδιασμό, καθώς και μελετών βιωσιμότητας, δηλαδή τα έργα αυτά να αδειοδοτούνται χωρίς να έχει προηγηθεί ενδελεχής οικονομική και τεχνική ανάλυση για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Η Εισηγητική Έκθεση επικαλείται το «έντονο φαινόμενο λειψυδρίας» και την ανάγκη διασφάλισης της υδροδότησης εντός του 2026. Ωστόσο, η χρήση της διαδικασίας του κατεπείγοντος για την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή δείχνει την πρόθεση της εκτελεστικής εξουσίας να εκδώσει άδειες εξπρές, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, για έργα που αφορούν στην προμήθεια/παραγωγή πόσιμου νερού μέσω αφαλάτωσης.

Με την παρούσα πρόταση προτείνεται η τροποποίηση του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ώστε να τροποποιηθεί το άρθρο 89 του βασικού νόμου, για την εισαγωγή ρητής, περιορισμένης και χρονικά προσδιορισμένης παρέκκλισης από τις συνήθεις διαδικασίες των άρθρων 84 έως 88, αποκλειστικά για έργα αφαλάτωσης που υλοποιούνται εντός του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο αντιμετώπισης ανάγκης υδροδότησης.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη διατύπωση του άρθρου 89, παρέχεται γενική εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομικών να καθορίζει διαδικασίες, μεθοδολογία, κριτήρια και άλλες απαιτήσεις μέσω κανονισμών ή/και οδηγιών.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι σε συνέχεια του έντονου φαινομένου λειψυδρίας που παρατηρείται κατά την τελευταία περίοδο έχει προκύψει ανάγκη για την τροποποίηση του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 (Ν. 20(Ι)/2014), που αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση της λειψυδρίας μέσω ειδικής ρύθμισης, η οποία να επιτρέπει την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων αφαλάτωσης για σκοπούς διασφάλισης της επάρκειας υδατικών πόρων εντός του τρέχοντος έτους.