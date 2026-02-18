Μπροστά σε μια από τις κρισιμότερες καμπές της σύγχρονης υδατικής της ιστορίας βρίσκεται η Κύπρος. Με τα αποθέματα στα φράγματα να αγγίζουν το οριακό 17,6% και τη ζήτηση να καλπάζει με ρυθμούς 4% – 6% ετησίως, η χώρα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ενός τέταρτου συνεχόμενου έτους ανομβρίας, παρά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής επιβίωσης τίθεται πλέον η αποκέντρωση της παραγωγής νερού, με την Κυβέρνηση να δείχνει τον δρόμο της ιδιωτικής αφαλάτωσης στον ξενοδοχειακό τομέα για κάλυψη των αναγκών σε ένα δύσκολο καλοκαίρι.

Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, η εικόνα παραμένει ζοφερή. Οι πρώτοι τρεις μήνες του τρέχοντος υδρολογικού έτους καταγράφηκαν ως οι χειρότεροι των τελευταίων δεκαετιών. Η εξίσωση του υδατικού ισοζυγίου γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η παρατεταμένη ξηρασία έχει καταστήσει τις γεωτρήσεις αναξιόπιστες, οδηγώντας τους καταναλωτές μαζικά προς τα κυβερνητικά συστήματα. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και οι υψηλές θερμοκρασίες πιέζουν το σύστημα στα όριά του. Τα πεπαλαιωμένα δίκτυα συνεχίζουν να αποτελούν την ανοιχτή πληγή της υδατικής ασφάλειας.

Η απάντηση του κράτους έρχεται μέσα από 28 δράσεις και €200 εκατ. Η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής ημερίδας για την αδειοδότηση ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης σε ξενοδοχεία, ξεκαθάρισε πως η κεντρική ενίσχυση δεν επαρκεί πλέον από μόνη της. Όπως σημείωσε, μετά από αίτημα πολλών ξενοδοχειακών μονάδων, κρίθηκε αναγκαίο να παρουσιαστεί το σχέδιο σε ευρύτερη βάση, ώστε να απαντηθούν ερωτήματα, να καταγραφούν εισηγήσεις, αλλά και να εντοπιστούν πιθανά σημεία που ενδέχεται να δημιουργούν δυσκολίες ή καθυστερήσεις.

Το κράτος προχωρά με εφτά νέες κινητές μονάδες αφαλάτωσης με αύξηση παραγωγής κατά 32% ή 77.000 κ.μ./ημέρα. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός δύο νέων μόνιμων μονάδων με συνολικές επενδύσεις €200 εκατ. για υποδομές και δραστική μείωση των απωλειών.

Η μεγάλη καινοτομία της περιόδου 2025 – 2026 είναι το Σχέδιο Χορηγιών ύψους €3 εκατομμυρίων για την εγκατάσταση μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης σε ξενοδοχεία.

Τα βασικά στοιχεία του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση έως και €300.000 ανά επιχείρηση (ενίσχυση ήσσονος σημασίας) για μονάδες δυναμικότητας έως 1.500 κ.μ. ημερησίως.