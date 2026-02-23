Σε άμεση λήψη μέτρων προχώρησαν οι κτηνοτρόφοι της Αθηένου σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τον Δήμο, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην ευρύτερη περιοχή, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για ενδεχόμενη εξάπλωση του ιού που απειλεί το ζωικό κεφάλαιο και τις περιουσίες τους.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Αθηένου, Γιώργος Παρπας, ανέφερε ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν άμεσες, καθώς οι επιπτώσεις ενδεχόμενης εξάπλωσης του ιού θα είναι καταστροφικές για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Όπως σημείωσε, πρόκειται για περιουσίες που δημιουργήθηκαν με κόπους και θυσίες μιας ζωής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της Αθηένου αριθμεί περίπου 15.000 αγελάδες και άλλες 15.000 αιγοπρόβατα, κατανεμημένα σε 27 αγελαδοτροφικές μονάδες, γεγονός που καθιστά την περιοχή μία από τις σημαντικότερες σε παραγωγή γάλακτος στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ουαί κι αλίμονο εάν φτάσει ο ιός στην Αθηένου», προσθέτοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή εισόδου του ιού.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος Καρέκλας δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμφάνιση αφθώδους πυρετού, υπήρξε άμεση κινητοποίηση σε συνεργασία με τις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής.

Όπως εξήγησε, έχουν ήδη τοποθετηθεί ειδικές κατασκευές στους δρόμους, από όπου διέρχονται όλα τα οχήματα που κατευθύνονται προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, με αποτέλεσμα να γίνεται ψεκασμός σε κάθε όχημα που περνά από τα συγκεκριμένα σημεία.

Παράλληλα, σε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των υπόλοιπων δρόμων που οδηγούν προς τις μονάδες, πλην πέντε σημείων εισόδου στα οποία εφαρμόζονται τα μέτρα, ώστε να ελέγχεται πλήρως η πρόσβαση.

Όπως πρόσθεσε ο Δήμαρχος, υπάρχει συνεχής συνεργασία με τους συνδέσμους των κτηνοτρόφων, με τον Δήμο να βρίσκεται στο πλευρό τους, ενώ τα έξοδα καλύπτονται από τους ίδιους τους παραγωγούς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποφευχθεί η είσοδος του ιού στην περιοχή.