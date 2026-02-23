Έντεκα συνολικά κρούσματα αφθώδους πυρετού, εκ των οποίων το ένα είναι σε μονάδα βοοειδών και τα υπόλοιπα 10 σε μονάδες αιγοπροβάτων υπάρχουν μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Γεωργίας.

Αναφορικά με την επέκταση του ιού, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, συνδέεται με το γεγονός ότι ο ιός φαίνεται ήταν ενεργός σε κάποιες μονάδες για περίπου δύο εβδομάδες πριν την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος.

Η ανακοίνωση

Στο παρόν στάδιο έχουμε συνολικά 11 κρούσματα εκ των οποίων το ένα είναι σε μονάδα βοοειδών και τα υπόλοιπα 10 σε μονάδες αιγοπροβάτων.

Η επέκταση του ιού συνδέεται με το γεγονός ότι ο ιός φαίνεται ήταν ενεργος σε κάποιες μονάδες για περίπου δύο εβδομάδες πριν την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος, αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Τα νέα κρούσματα (τρία στη Ορόκλινη, ένα στους Τρούλους και ένα στην Αραδίππου) βρίσκονται εντός της αρχικής ζώνης επιτήρησης των δέκα χιλιομέτρων. Παρόλα αυτά έχουν επεκταθεί τα σημεία αποκλεισμού και ψεκασμών στην εν λόγω περιοχή, αναφέρει επίσημη ενημέρωση.

Επίσης εκτάκτως σήμερα, πραγματοποιήθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ευρεία σύσκεψη υπό την Προεδρία του Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης με συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών κ. Ελίκκου Ηλία, με σκοπό το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της κατάστασης με λειτουργία συντονιστικού κέντρου με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες από εκμεταλλεύσεις εντός των ζωών προστασίας και επιτήρησής.

Άρχισε η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των μολυσμένων ζώων

Αναμένονται η ομάδα κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων να φτάσει στην Κύπρο για καθοδήγηση και συζήτηση για διενέργεια ενδεχόμενων εμβολιασμών.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν επηρεάζει τη δημόσια υγεία.

Η διαχείριση της κατάστασης εστιάζει στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και ζωικών προιόντων της χώρας, με συνεχή παρακολούθηση και λήψη μέτρων.