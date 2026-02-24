Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα της Δευτέρας στην κοινότητα Τρεμιθούσα της επαρχίας Πάφου, όταν γεωργικός ελκυστήρας ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός προσώπου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 17:20 λήφθηκε κλήση για παροχή βοήθειας στο σημείο. Στην περιοχή ανταποκρίθηκε άμεσα ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με όχημα και ομάδα διάσωσης.

Όπως αναφέρεται, πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, περίοικοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το τραυματισμένο πρόσωπο από τον ανατραπέντα γεωργικό ελκυστήρα. Στη συνέχεια, τα μέλη της Πυροσβεστικής παρείχαν υποστήριξη στο πλήρωμα του ασθενοφόρου για τη μεταφορά και την τοποθέτηση του τραυματία στο ασθενοφόρο όχημα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από την Αστυνομία.