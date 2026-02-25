Ο συναγερμός που σήμανε λόγω των περιστατικών αφθώδους πυρετού και τη θανάτωση χιλιάδων ζώων, έφερε στο επίκεντρο το ενδεχόμενο αυξήσεων στις τιμές του κρέατος, ιδιαίτερα ενόψει Πάσχα. Αν και οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί ως προς την παρούσα λειτουργία της αγοράς, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πιέσεων στην προσφορά, γεγονός που θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ανατιμήσεις, κυρίως στα αιγοπρόβατα. Ωστόσο, οι τελικές εκτιμήσεις θα εξαρτηθούν από την έκταση των επιπτώσεων και την πορεία των κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Καταναλωτών, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, μιλώντας στο philenews ανέφερε ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να γίνει εκτίμηση αντικτύπου σε σχέση με το μέγεθος των επιπτώσεων από το συμβάν με τον αφθώδη πυρετό. «Θα γίνει η αξιολόγηση και θα δούμε αν η κατάσταση περιορίζεται στους αριθμούς που ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο αριθμός που ανακοινώθηκε ενδέχεται να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τις τιμές.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η αγορά λειτουργεί ελεύθερα. «Αν κάποιοι αυξήσουν τις τιμές λόγω έλλειψης κρέατος, τότε εναπόκειται στον καταναλωτή να δείξει ότι δεν θα αγοράζει προϊόντα σε αυτές τις τιμές, εφόσον τις θεωρεί εξωπραγματικές», ανέφερε, επισημαίνοντας πως σε περίπτωση ανατιμήσεων ο καταναλωτής θα κρίνει τη στάση του βάσει των οικονομικών του δυνατοτήτων.

«Η αγορά λειτουργεί χωρίς προβλήματα»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, δήλωσε ότι η αγορά λειτουργεί χωρίς προβλήματα. «Είναι πολύ νωρίς για να διαπιστωθούν οποιεσδήποτε αντιδράσεις. Δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα», ανέφερε. Παρατήρησε, πάντως, ότι μεμονωμένα καταγράφονται περιπτώσεις καταναλωτών που, φοβούμενοι πιθανή έλλειψη, προχωρούν σε αγορές για αποθήκευση.

Όπως εξήγησε, στην Κύπρο υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο ζώα παραγωγής: 500.000 αιγοπρόβατα, 300.000 χοίροι και 300.000 βοοειδή. Ο Κύπριος καταναλωτής καταναλώνει κατά μέσο όρο περίπου 100 κιλά κρέας ετησίως. Τα 13.000 ζώα που θα θανατωθούν αντιστοιχούν περίπου στο 1% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου. «Τη δεδομένη στιγμή δεν τίθεται θέμα με τις τιμές του κρέατος», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος εξάγει κυρίως χοίρους.

«Θα αυξηθούν 1-2 ευρώ οι τιμές»

Πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, ο οποίος εκτίμησε ότι δεν αναμένονται διαφοροποιήσεις στις τιμές τουλάχιστον μέχρι το Πάσχα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τα αρνάκια θα είναι λιγότερα για να καλύψουν τη ζήτηση της εορταστικής περιόδου. Σημείωσε ότι εάν θανατωθούν 13.000 αιγοπρόβατα, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 1,5% της συνολικής παραγωγής, θα χρειαστεί αναπλήρωση του ζωικού πληθυσμού.

«Η αναπλήρωση θα προέλθει από αρνάκια που προορίζονταν για σφαγή. Έτσι θα μειωθεί η προσφορά, με αποτέλεσμα μια μικρή αύξηση στις τιμές», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι πιθανές εισαγωγές θα είναι ακριβότερες. «Τα ελληνικά αρνάκια ενόψει Πάσχα θα έχουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τα κυπριακά. Η εκτίμησή μας είναι ότι θα υπάρξει μια αύξηση της τάξης του 1 με 2 ευρώ», είπε.

Τέλος, ανέφερε ότι στα θετικά, καταγράφεται το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί νέο κρούσμα πέραν των 11 μονάδων όπου εντοπίστηκε αρχικά η νόσος.