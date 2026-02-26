Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, περίοδοι με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και ελαφρά χιονόπτωση στα ψηλότερα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βόρειοι, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, σταδιακά ωστόσο θα καταστούν γενικά μέτριοι και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά σε προσήνεμες περιοχές μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά και μέχρι κυματώδης στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 17 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα συντηρείται παγετός.

Απόψε θα συνεχίσουν να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως σε βόρειες περιοχές και χιόνι στα ψηλότερα ορεινά. Λίγο χιόνι ή χιονόνερο πιθανόν να πέσει και σε ορεινές περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά και στα βόρεια θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 6 στα παράλια και γύρω στους μείον 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών και χιονόπτωσης στα ψηλότερα ορεινά. Μέχρι το Σάββατο, ελαφρά χιονόπτωση ή χιονόνερο πιθανόν να σημειωθεί και σε ορεινές περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου, δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί παγετός σε υπήνεμες πεδινές περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, είναι 1 εκατοστό.